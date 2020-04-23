Курганцы в соцсетях ополчились на своих земляков, приезжающих с COVIDом из Москвы

Жители Курганской области устроили обструкцию приезжающим из Москвы, обвиняя их в том, что именно из-за них в Зауралье растет число заболевших коронавирусом. Дискуссии с жесткими комментариями ведутся в социальных сетях. Курганцы цитируют Кутузова, что нужно «сжечь Москву», предлагают закрыть границы и никого не впускать в регион. Между тем, практически все завозные случаи COVID-19 приходятся на курганцев, которые посещали столицу.

В Курганской области по состоянию 22 апреля были выявлены сразу четыре коронавируса. Трое заболевших – жители области, они вернулись из Москвы. Еще один заболевший – медик, сотрудник детской больницы Красного креста, контактировавший с зараженными. В четверг, 23 апреля, Роспотребнадзор сообщил о новой партии больных – пришли еще три положительных теста. И вновь заболели курганцы, вернувшиеся из столицы. Всего на сегодняшний день в области зарегистрировано 27 случаев коронавируса.

Почти все они связаны с курганцами, посещавшими Москву, и только первая заболевшая в марте летала в Европу. Еще две коронавирусные пациентки областной инфекционной больницы, являясь уроженками Курганской области, проживали в столице, но приехали навестить родных. Это студентка ГИТИСа из Шадринска, прославившаяся своим обращением к курганцам не распространять о ней информацию «из своих поганых ртов». И уроженка Кургана, которая назвала своих земляков грязью.

Информация о росте заболеваемости в регионе вызвала дискуссию в «ВКонтакте», в соцсетях курганцы обрушились на заболевших с критикой.

«Задолбали уже эти Москвичи, как крысы с корабля бегут и других заражают», – написал под одним из постов в группе «Типичный Курган» пользователь под ником Макс Елистратов (орфография и пунктуация автора сохранены). «Чтобы сберечь Россию нужно сжечь Москву (Кутузов)», – добавляет пользователь Евгения Каргаполова. «Реально ждут, пока весь город не заразится или че?», – включился в дискуссию Дмитрий Топский.

Есть и те, кто заступается за своих земляков. «Если они наши, и там с работы их поперли. Куда им деться? Домой или в бомжи?», – заступился Евгений Никитин.

Курганцы не первый раз в соцсетях озвучивают требование закрыть границы области и не впускать прибывших из других регионов. По этому поводу свое мнение не раз высказывал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Почему не закрыть область. Рейсов на Москву уже нет. Мы пошли на это, несмотря на то, что самолетами доставлялись и медицинские грузы. Остаются поезда и автотранспорт, которыми ведется поставка важных грузов. Это федеральные полномочия. Кроме того, более 200 тыс наших земляков проживают или работают в других регионах. У Курганской области 865 км госграниц и более 3000 км административных границ, а также более 300 трасс и дорог, их соединяющих и пересекающих», – объяснял Вадим Шумков.

На сегодняшний день в Зауралье закрыт аэропорт, авиасообщение прекращено до 30 апреля включительно. Ужесточены требования к тем, кто приезжает в регион железнодорожным и авто транспортом. Все граждане, прибывающие из регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – Москва, Московская область, Санкт-Петербург – обязаны самоизолироваться на 14 дней. Также им нужно уведомить медиков о своем прибытии. На карантин садятся и те, кто совместно проживает с прибывшими из перечисленных регионов. За нарушение данного требования предусмотрен штраф до 40 тыс рублей.

В среду, 22 апреля, рядом с вокзалом Кургана был установлен мобильный пункт для тестирования всех прибывших на COVID-19. Всех пассажиров, прибывающих в Курган на поезде, будут обследовать на коронавирус.

Курган, Дарья Котова

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