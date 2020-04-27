В Курганской области объявили высокую пожарную опасность

В Курганской области с 27 по 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность четвертой степени. Об этом предупреждает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Специалисты напоминают, такие погодные условия могут привести к ухудшению лесопожарной обстановки. В частности, повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров; возникает угроза перехода очагов природных пожаров на населенные пункты, а также увеличения площадей, пройденных природными пожарами», – обратились к населению в мэрии Кургана.

В данный момент и до особого распоряжения в областной столице и на всей территории Зауралья введен особый противопожарный режим. Это значит, что населению запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать траву и мусор.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что въезды в леса будут патрулироваться.

«Главы местных поселений совместно с лесниками и МЧС будут обязаны патрулировать ряд входов и въездов на все время запрета, так как есть граждане, на которых уговоры не действуют, и руки к спичкам тянутся раньше, чем включаются мозги. Уже есть прецедент в одном из районов: несколько дней назад гражданин совершил несколько поджогов в разных местах. На ликвидацию выехало большое количество техники и людей. Сейчас со злоумышленником работают дознователи и сотрудники МЧС», – обратился к курганцам губернатор.

Накануне оперативный штаб области объявил, что в связи с началом пожароопасного периода будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции. «Сухой закон» в регионе будет действовать с 30 апреля по 10 мая 2020 года. На тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

Один из недавних лесных пожаров в Зауралье закончился возбуждением уголовного дела. Мужчина бросил окурок на базе отдыха в Кетовском районе. Загорелся лесной массив ГКУ «Курганское лесничество». По факту лесного пожара было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного ущерба). Поджигателю грозит тюремный срок до 4 лет.

Курган, Дарья Котова

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