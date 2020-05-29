Губернатор Шумков обратился к курганцам в связи с предстоящим масштабным ремонтом дорог

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал предстоящую дорожную кампанию-2020. Глава региона, накануне посетив основные строительные и ремонтные объекты областной столицы, написал большой пост и разместил его в своем аккаунте в Инстаграм. Он перечислил основные «дорожные» проблемы, оценил подрядчиков, обратился к курганцам и оставил телефон, по которому можно сообщать о некачественных работах. Публикуем пост Шумкова без купюр. Также «Новый День» решил напомнить о самых крупных дорожных стройках, запланированных на текущий год.

«Отсмотрели объекты дорожного ремонта в центре Кургана. Будем приводить в порядок улицу Советскую, участки улиц Кирова, Володарского, Комсомольской, Коли Мяготина, ряд иных «уставших» объектов. Полный перечень объектов попрошу повторно выложить администрацию города. Дорожных ремонтов в городе и его окрестностях в этом году будет в 1,5 раза больше, чем в прошлом. С учётом дворов, фасадов и благоустройства объем работ вырастет в 2-3 раза. Потому у коллег из городской администрации мягко говоря, нелёгкий период. Мы все привыкли общаться языком взаимных претензий и требований. Кто-то прямо с «командно-диванного» пункта. Однако нужно понимать, что в регионе где было развалено большинство сфер, это коснулось не только структур управления, но и предприятий. Элементарно не хватает адекватных проектировщиков. При том, что количество объектов строительства и ремонта в регионе за год выросло многократно, качественных подрядчиков, способных выполнять комплексные работы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Приход иногородних организаций не панацея – сейчас на расторжении ряд контрактов по капитальным объектам с такими любителями «костра, солнца и 44 -ФЗ».

Периодически слышу про качество работ по муниципальным контрактам. Соглашаюсь. Напоминаю. Если работы не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством они не должны быть приняты и оплачены. Если в работах есть скрытые дефекты или недоделки, то заказчик после их обнаружения обязан обратиться по гарантии к подрядчику. Мы стимулируем глав муниципалитетов делать это оперативно. Однако наши контрольные возможности не безграничны. Потому, если у вас есть достоверная информация о том, что такие работы принимаются и оплачиваются с нарушением указанного порядка, просьба не лелеять теорию «Всероссийского заговора чиновников супротив простаго народу» и обращаться напрямую к заказчику. Если же он не внемлет – то в правоохранительные органы по месту реализации контракта либо в контрольное управление аппарата губернатора: (3522) 429-180. Будем и дальше наводить порядок», – написал Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», в Кургане в «портфель» дорожно-строительных работ на 2020 год попали множество объектов, в их числе крупные дорожные стройки.

Так, в 2020 году продолжится строительство нового моста ЖБИ по проспекту Машиностроителей. Мостостроители должны запустить путепровод, соединяющий центральную часть города с другими микрорайонами, к 2021 году. Цена контракта, напомним, превысила 1 млрд рублей. Работы разбиты на три этапа.

Еще один дорогой и долгий проект – строительство автодороги ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей), начатое в 2019 году. Второй этап стройки должен быть завершен к 30 ноября. Контракт на сумму 209,5 млн рублей получило АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Еще одна автодорога появится на ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до 7-го микрорайона).

В текущем году началось строительство подъездной дороги к микрорайону Теплый Стан, о которой жители просили много лет. Цена контракта – 50,5 млн рублей. Деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выделяются из федерального и областного бюджетов. Протяженность новой трассы, которая будет двухполосной, 1521 метров. Предполагается не только строительство новой дороги, но и прокладка инженерных сетей, установка ограждения. Контракт заключен с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Еще один крупный проект – Восточный подъезд (на участке от путепровода в микрорайоне Керамзитном до трассы Р-254 «Иртыш»).

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, подрядчик должен отремонтировать 6,8 км трассы – от посёлка Керамзитный до трассы Иртыш. Дорогу разбивают проходящие транзитом большегрузы. Кроме того, ей пользуются жители микрорайона Керамзитный. Работы продлятся до осени. На объекте работает МУП Кургана «Специализированное дорожное предприятие». Дорога ремонтируется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Общая сумма работ – 101 млн рублей. Из них 80 процентов – это федеральное финансирование, остальные средства вкладывает областной бюджет.

В текущем году запланирован ремонт еще одного въезда в Курган – шоссе Ботаническое. В планах решить проблему подъезда к кладбищу Зайково.

Дорогу власти обещают сделать на улице Первомайский проспект (от ул. Витебского до ул. Фарафонова) и по ул. Витебского (от ул. Мальцева до пр. Первомайский). Также в планах продолжение ремонта ул. Мостостроителей (на участке от проспекта Голикова до микрорайона Левашово).

В ремонтный список попадут участки дорог на улицах Станционная (отрезок от ул. Ленина до ул. Гоголя), К. Мяготина (от ул. Невежина до кольцевой развязки, где расположен памятник «Танк Т-34»), Половинская (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева). Запланировано строительство и автодороги по ул. Калинина до ул. Садовой.

Курган, Дарья Котова

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