Мэрия Кургана выступила с жестким заявлением в адрес компаний Бикова и Боброва

Администрация Кургана сделала заявление из-за отсутствия горячей воды и многочисленных раскопок. Оно прозвучало 3 июня во время брифинга мэра города Андрея Потапова и главы регионального департамента регулирования цен и тарифов Ирины Гагариной. Власти считают, что срыв подачи горячей воды был намеренным и уже обратились к прокурору.

Глава города начал с проблемы горячего водоснабжения и заявил, что 3 июня мэрия Кургана обратилась в прокуратуру в связи со срывом графика подачи ресурса. Сроки запуска нарушает ПАО «Курганская генерирующая компания», подконтрольная бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву.

По словам Потапова, услугу не получает значительная часть курганских домов – от ул. Кирова до Кургансельмаша. «То есть вы сами можете понять тот объем населения, который, к сожалению, не получает услугу, которую должен получать», – заявил Потапов.

Он напомнил, что мэрия Кургана уже ведет подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов.

«По графику первый этап опрессовок проводился с 11 по 24 мая. На сегодняшний день, а уже 3 июня, с даты окончания первого этапа прошло 10 дней. Из 63 отключенных теплопунктов не запущенно 37. Это данные на 17 часов 2 июня», – уточнил мэр Потапов и добавил, что такая ситуация недопустима в принципе, а в период пандемии коронавируса – просто немыслима.

Глава Кургана признает, что весь негатив населения из-за действий поставщика ресурса – ПАО «Курганская генерирующая компания», обрушивается на чиновников. «Негатив идет на администрацию. Мы получили по горячему водоснабжению более 340 заявлений от горожан. Это очень большое количество, это только те, кто письменно обратился с заявлением», – резюмировал Андрей Потапов и перешел к проблеме раскопок на территории Кургана.

До 1 июня полностью должно было быть восстановлено 299 раскопок, сделанных поставщиком воды – «Водным союзом» (также контролируется Биковым и Бобровым) и теплоснабжающей компанией ПАО «Курганская генерирующая компания». С прошлого года осталось не восстановлено 38. «Для сравнения: в 2019 году это количество было 12. То есть сейчас невосстановленных в срок раскопок фактически в три раза больше чем за аналогичный период прошлого года», – уточнил Потапов.

По состоянию на 3 июня в городе зафиксировано 196 старых и свежих раскопок. В том числе, 44 на проезжих частях, 152 на дворовых территориях. И каждый год «Водный союз» перекапывает одни и те же улицы. На одной только ул. Савельева, которую коммунальщики перекапывают каждый год, на сегодня восемь ям.

По словам градоначальника, местная власть принимает к коммунальщикам все меры, которые возможны. В том числе, выданы предписания с требованием до 9 июня устранить нарушения.

«В случаев невыполнения мы будем составлять административные протоколы и направлять их в суд. Мы будем самым жестким способом отрабатывать, так как это уже выходит за рамки здравого смысла», – отметил Андрей Потапов.

Мэр уверен, что структуры Бикова и Боброва действуют так, чтобы дискредитировать власть. О причинах такой провокации догадаться несложно: это результат затяжного спора бизнесменов с правительством области о тарифах.

Тезис Потапова поддержала Ирина Гагарина, отвечающая в регионе за тарифную политику.

«На сегодняшний день эта группа лиц совершает целую систему мер по подрыву экономики региона. Так, энергетики нарушили соглашение по подаче электроэнергии по льготным тарифам для системообразующих предприятий федерального и регионального значения, для инвесторов», – говорит Ирина Гагарина. Соглашение об этом, напомним, было подписано между облправительством и «Корпорацией СТС», которой владеют Биков и Бобров.

Глава департамента прокомментировала и заявления руководства «Водного союза» относительно того, что поставщик воды из-за понижения тарифа не может выполнять часть своих обязательств.

Напомним, в 2020 году «Водный союз» настаивал на повышении тарифа на воду на 40%, вместо этого ведомство Гагариной, напротив, снизило его с 31,43 рублей за кубометр до 29,50 рублей. Поставщик воды попытался обжаловать решение региональных властей в суде, но проиграл процесс.

«Анализ тарифного дела показал, что надо не повышать на 40% процентов, а снижать на 6%. Это, кстати, как раз связано с ремонтами. Ежегодно в тарифе «Водного союза» заложены средства на текущие ремонты в рамках производственной программы. И в конце года мы видим, что программа исполнена в среднем лишь на 50%. Когда поставщик воды заявляет, что у него нет денег, то это введение в заблуждение общества и попытка дискредитации власти. Деньги ежегодно давались. Почему не тратились, это уже другой вопрос. Ситуация серьезная», – говорит Ирина Гагарина.

Совокупность всех фактов, добавляет она, вынуждает сделать вывод, что группа лиц взяла курс на разрушение экономической политики региона. И это удар по федеральной власти, которая в период пандемии коронавируса говорит о необходимости поддерживать население и бизнес.

Напомним, коммунальный комплекс региона перешел под контроль структур Артема Бикова и Алексея Боброва в период работы экс-губернатора Олега Богомолова. Так, муниципальный водоканал «Водный союз» получил в аренду до 2061 года и к договору аренды много лет спустя возникли серьезные вопросы. Проблема высоких энерготарифов в Зауралье – тема уже давно федеральная и обсуждается на уровне российского правительства.

Также структуры, подконтрольные господам Бикову и Боброву, пытались расширить свой бизнес в регионе, получив статус регионального мусорного оператора. И в 2018 году по итогам конкурса подконтрольная олигархам и зарегистрированная в Тюмени компания ООО «Компания «Рифей» даже получила такой статус. Но договор был расторгнут. Бизнесмены планировали, что мусорный тариф для населения составит порядка 138 рублей. Таким образом плата для населения выросла бы в разы. Также соглашением не предусматривались инвестиции в «мусорную» реформу.

Курган, Дарья Котова

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