Курганское правительство снова пойдет в суд против «Водного союза»

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области намерен оспорить решение второго апелляционного суда (Санкт-Петербург), который удовлетворил иск компании «Водный Союз» к ведомству. Суд решил, что чиновники необоснованно занизили базовый тариф на воду.

«К 30 июня мы ждем мотивировочную часть решения, после ознакомления с ней намерены подать жалобу в кассационный суд», – сообщила «Новому Дню» директор департамента госрегулирования цен Ирина Гагарина. Она добавила, что судебный акт в любом случае не повлечет за собой повышение тарифа в этом году.

В январе этого года правительство Курганской области снизило тариф на водоснабжение до 29,50 руб./ куб. м. «Водный союз» не согласился с этим (компания хотела брать с граждан за водоснабжение в среднем 69,54 руб./ куб. м.) и обратился в суд, однако в первой инстанции проиграл.

Свои расчеты специалисты «Водного союза» (контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) объясняли затратами на непокрытую задолженность населения и недостаточное финансирование ремонтных работ. При этом ресурсоснабжающая организация просила заложить в тариф значительный рост оплаты труда. Например, предлагалось установить административно-управленческим кадрам среднюю зарплату в размере более 70 тысяч рублей.

В администрации Кургана считают, что коммунальщики сами задолжали городу. Так, еще в 2017 году мэрия безрезультатно пыталась взыскать с «Водного союза», который эксплуатирует сети, пату за аренду в размере 106 млн рублей. Тогда арендатор доказал, что на эту сумму город выкупил у него неотделимые улучшения.

А в этом году ОАО «Курганводоканал» (акционер – администрация Кургана) в подал заявление в прокуратуру и УМВД по поводу присвоения «Водным союзом» городского имущества.

«Мы давали субсидии на ремонт сетей. Трубы нам меняли, но старые не возвращали – продавали на металлолом. Будем подавать иск в суд с требованием о взыскании этих денег, речь примерно о 30 млн рублей», – пояснил глава Кургана Андрей Потапов.

Напомним, в последнее время силовики проявляют серьезный интерес к деятельности «Водного союза». В начале июня в офисе компании прошла выемка документов. Сообщалось, что мероприятия прошли не в рамках уголовного дела. По данным «Нового Дня», изъятые документы касались техприсоединения объектов капитального строительства.

Курган, Дарья Котова

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