«Здесь можно всё начать с нуля» – уральский полпред метафорично выразился о Кургане и губернаторе Шумкове

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов поделился своими впечатлениями от визита в Курган во время совещания в пятницу, 4 сентября 2020 года. Полпред отметил, что это с одной стороны очень сложный регион (имея в виду ограниченный бюджет – прим.ред), а с другой – регион, где можно всё начать с нуля.

«Город произвёл приятное впечатление, изменился. Даже с того момента, как мы здесь были последний раз (в феврале г-н Цуканов посещал Курган во время визита премьер-министра Михаила Мишустина – прим.ред). Город меняется достаточно быстро. Новые объекты – виадуки, дороги, социальные объекты, тротуары появились. Это нехарактерно для Кургана, по крайней мере, у меня такое ощущение складывалось, когда я посещал Курган раньше, скажем, два года назад. По дороге у меня была возможность пообщаться с губернатором Вадимом Шумковым. Для меня важная задача – оказывать посильную поддержку курганскому региону. Потому что это сложный с одной стороны регион, с другой стороны – здесь много чего можно начать с нуля, и никто тебе мешать не будет. Люди ждут позитивных перемен», – описал свои впечатления полпред.

Как сообщал «Новый День», полпред Цуканов сегодня провел в Кургане совещание с губернаторами УрФО, а также посетил несколько объектов в столице Зауралья.

Губернатор Вадим Шумков поблагодарил полпреда за поддержку многих важных для региона проектов. В том числе за то, что в партнёрстве с полпредством в Курганской области за счёт трансфертов Ямала и Тюменской области ремонтируются важные для жителей объекты. Это набережная, ЦПКиО и коллектор.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 04.09.20

Шумков рассказал, что в пандемию Covid-19 происходит с экономикой Зауралья. / «Это дорогого стоит»: Цуканов прокомментировал эмоциональность губернатора Шумкова и позавидовал курганцам. / Строители главного моста в Кургане пообещали полпреду сдать объект раньше срока. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»