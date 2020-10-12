В Кургане пенсионерам и школьникам временно отменили льготный проезд

Дума Кургана в понедельник, 12 октября, приняла решение временно приостановить льготный проезд для школьников и пенсионеров. Ученики школ не смогут ездить по купонам во время осенних каникул. Пенсионеры лишаются льгот на неопределенный период.

«Данное решение продиктовано исключительно требованиями безопасности граждан в условиях развивающейся в регионе ситуации по коронавирусу и сезонному распространению ОРВИ. – пояснил директор департамента городского хозяйства Сергей Герасименко. – Действие приобретенных гражданами купон-талонов не будет отменено. После принятия соответствующего решения о введении их в действие льготные категории граждан вновь смогут ими воспользоваться».

Как сообщал «Новый День», накануне оперативный штаб региона принял решение о том, что для лиц старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Такое ограничение из-за резкого роста заболеваемости Covid-19 действует с 12 октября и продлится до 2 ноября включительно.

Изменены в регионе и даты осенних школьных каникул. Они начнутся раньше на 10 дней – с 16 октября. И продлятся три недели.

Напомним, льготный проезд для пенсионеров и школьников в Кургане приостанавливается второй раз за год. В конце марте 2020 года дума Кургана принимала аналогичное решение. Обсуждение этого вопроса тогда обернулось скандалом. Представители фракции КПРФ заявили, что «решать больным, где им болеть и где находиться в этот период (период карантина – прим. ред.) – это их суверенное право».

Глава Кургана Андрей Потапов тогда попытался объяснить коммунистам, что решение о приостановлении льгот на проезд в общественном транспорте временное и продиктовано исключительно требованиями безопасности пожилых граждан в условиях развивающейся ситуации по коронавирусу.

«Когда начнут болеть люди и, не дай бог, умирать, как вы им в глаза смотреть будете? – спросил Потапов коммунистов. – Пенсионеры сегодня – самая уязвимая категория. Они наиболее подвержены риску и в период пандемии должны оставаться дома, на самоизоляции. К сожалению, эти рекомендации соблюдают не все. Многие до сих пор ездят в общественном транспорте в часы пик, посещают магазины с большим количеством народа. Нужно изменить поведение, минимизировать контакты. Это вынужденная мера, мы приостанавливаем льготы, не отменяем. Снимут карантин в стране – восстановим».

Курган, Дарья Котова

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