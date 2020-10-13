В Курганской области за сутки зарегистрировано рекордное число заболевших Covid-19

В Курганской области к 13 октября выявлено 67 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель осени.

В Кургане новая инфекция лабораторно подтвердилась у 31 человека. Также Covid-19 выявлен сразу в 17 муниципалитетах области – в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Юргамышском, Шатровском, Сафакулевском, Мокроусовском, Лебяжьевском, Катайском, Каргапольском, Звериноголовском, Далматовском, Варгашинском, Белозерском, Альменевском, Шадринском районах и городе Шадринске. Другими словами, география распространения инфекции изменилась: по данным за вчерашний день коронавирус подтверждался в семи территориях.

Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 4 тыс 565 человек. Курганский губернатор Вадим Шумков накануне рассказал, как регион подготовился ко второй волне коронавируса и в очередной раз обратился к зауральцам с просьбой соблюдать элементарные меры предосторожности. Также из-за ухудшения эпидобстановки в регионе изменился режим работы поликлиник. Таким образом власти пытаются разгрузить службу скорой помощи, нагрузка на которую увеличилась в пять раз.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 13.10.20

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