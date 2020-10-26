В Зауралье депутат-медик из-за пандемии пишет жалобы на своих коллег, но волонтером стать не захотела

Депутат думы Курганской области от КПФР Наталья Воробьева пожаловалась правительству РФ, что курганские медики не справляются со сложной коронавирусной ситуацией в регионе. При этом сама коммунистка много лет проработала в медицине. Политологи отмечают этот неловкий момент: в обстановке, которую все оценивают как крайне серьезную, региональный политик принесла бы больше пользы, если бы надела «противочумный» СИЗ и, став волонтером, отправилась в ковидарий на помощь коллегам. К тому же скандальная фиксация очевидных сложностей и проблем, считает эксперт, обычная для КПРФ практика в период больших выборных кампаний.

Как сообщила 26 октября «Новому Дню» коммунистка Наталья Воробьева, в обращении, которое она направила на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, говорится о том, что в область нужно направить врачей. В том числе, военных медиков, которые помогут курганским специалистам оказать своевременную медпомощь зауральцам.

Депутат уточнила, что собрала жалобы от 38 жителей региона и пришла к выводу, что люди не получают медицинской помощи.

На сайте думы Курганской области в разделе «депутаты» сообщается, что 51-летняя Наталья Воробьева сама медик и до 2005 года работала акушеркой в роддоме Кургана.

Депутат в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» уточнила, что не имеет высшего медобразования – выпускница медучилища. На вопрос – почему в столь сложной ситуации она добровольно не предложила коллегам свою помощь, Наталья Воробьева начала отвечать путано.

Сначала она сказала, что готова отправиться на помощь медикам, но только если будет объявлена мобилизация. «Надо будет – пойду», – заявила Воробьева. На уточняющий вопрос – зачем ждать мобилизации – ответила, что не знает как это сделать. «Как это делается, не знаю», – отвечала путано депута-коммунистка. И тут же выдала третий вариант ответа: «Нам же региональные власти говорят, что все хорошо». После этого г-жа Воробьева бросила трубку и прекратила разговор с корреспондентом.

До этого момента депута успела подтвердить, что со своим письмом в правительство Курганской области она не обращалась. Как уточнила Ворбьева, ее обращение к Мишустину было передано в региональный депздрав, который должен подготовить для нее ответ.

Вряд ли представители профильного ведомства сообщат г-же Воробьевой что-то кроме того, о чем они публично заявляли уже не раз. Ситуация в регионе сложная. Нагрузка на службу скорой помощи увеличилась в пять раз. Поликлиники перешли на усиленный режим работы – до поздней ночи 7 дней в неделю. Для того, чтобы разгрузить амбулаторный приём, создан дистанционный медцентр. Также в регионе в круглосуточном режиме по всем коронавирусным вопросам работает горячая линия.

Уральский политолог Станислав Дайнеко отмечает, что наличие медицинского образования у депутата добавляет пикантности шумихе, которую поднимают коммунисты.

«Медработник – это не только соответствующее образование, это еще призвание. Да и если следовать заветам Ильича, то надо встать, идти и делать. Депутат могла бы уделить время волонтерской работе и показать пример другим медикам», – отметил политолог.

При этом он настаивает на том, что письмо, направленное Мишустину, это электоральная попытка коммунистов заявить о себе перед циклом больших выборов (предстоящие выборы в Госдуму РФ. – прим. Ред.).

«Деятельность по составлению таких писем – это игра в «капитан Очевидность». Модная сейчас игра. Цифры и ситуацию все знают. Со стороны федерации внимание к субъектам в этот период одинаковое. Все всё мониторят и все всё понимают. Поэтому такие письма – обычная попытка разогреть повестку. Мы сейчас наблюдаем такую тактику со стороны КПРФ по всей стране. От глобальных проблем – пандемия, до локальных историй. Например, как в Калужской области, где шумиха была поднята из-за переименования ул. Ленина», – отметил Станислав Дайнеко.

Стоит отметить, что на основании обращения Воробьевой житель области по имени Александр Медведев 20 октября разместил петицию на сайте www.change.org. В обращении говорится, что жители Курганской области не получают медицинскую помощь. Дозвониться до медучреждений невозможно, как и вызвать врача на дом.

Ранее главный врач загруженной поликлиники №2 Юрий Александров, комментируя ситуацию, не скрывал, что у бюджетного медучреждения в столь сложный период, конечно, есть проблемы и технические вопросы, которые медики стараются решить. «И мы это делаем максимально оперативно, в режиме 24 часа, то есть круглосуточно», – уточнил главный врач.

Медик уверен, что и от самих курганцев сегодня многое зависит. «В жизни каждого человека, предприятия, региона бывают сложные времена. Многое зависит от того, как мы будем эти времена проходить вместе. Не только требовать, но понимать, что мы единая семья, что мы живем в одном городе, в одной стране. И мы, конечно, должны друг друга поддерживать. Лично для меня мои коллеги герои – они забыли про свои личные дела, про свои семьи, поставили на второй план своих детей. Давайте друг к другу относиться бережливо, терпеливо, с уважением и любовью, как бы это трудно не казалось», – сказал Александров и заверил, жителей города, что все сложности можно преодолеть только сообща.

Курган, Дарья Котова

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