Депутат Госдумы Ильтяков заявился на праймериз ЕР в Курганской области

Действующий депутат Госдумы, секретарь курганского реготделения «Единой России», один из основателей компании «Велес» Александр Ильтяков заявился на предварительное голосование партии. Об этом он официально сообщил на сайте партии.

Участник предстоящих в сентябре выборов в Госдуму подтвердил, что сдал в оргкомитет по проведению предварительного голосования свои документы. «Я человек дисциплины – если Партия сказала «надо», значит я буду участвовать в предварительном голосовании. А дальше решат только наши избиратели. Именно они определят достойных кандидатур для последующего выдвижения от ведущей политической силы страны», – прокомментировал единоросс Ильтяков.

Напомним, праймериз единороссов в регионах будет проходить в онлайн формате. ЕР в масштабах страны уже запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на предстоящих выборах. Модель предварительного голосования была утверждена Генсоветом партии 1 марта.

Регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования началась с середины марта. До 29 апреля «Единая Россия» принимает анкеты участников, после в течение месяца кандидатам разрешено вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме.

Праймериз в онлайн формате курганские единороссы впервые опробовали в 2019 году, когда проходили выборы депутатов областной думы. Заочное предварительное голосование было объявлено из-за пандемии коронавируса. Партийцам тогда впервые пришлось защищать свои тезисы и проводить дебаты в онлайн-формате. А победителей определяли с помощью лайков.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.03.21

Курганский губернатор Шумков сравнил весну с поздней любовью. / В Курган приехал замминистра и 40 представителей ракетостроительных заводов. / В Кургане на мосту, где недавно из грузовика вывалилось железо, КамАЗ пробил ограждение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»