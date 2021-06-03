Губернатор Шумков на ПМЭФ встретился с министром энергетики Шульгиновым и министром финансов Силуановым

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провёл несколько знаковых встреч на Петербургском экономическом форуме в 1 и 2 день работы. Программа главы региона насыщенная. На третий день запланировано подписание нескольких соглашений.

В числе состоявшихся важных встреч – беседа с министром энергетики Николаем Шульгиновым. В официальном сообщении на сайте правительства области подробности встречи не раскрывались, сам же Вадим Шумков в своём инстаграм рассказал чуть больше: «обсуждали вопросы догазификации региона и снижения энерготарифы для категории «прочие» то есть бюджет, малый и средний бизнес». Очевидно, что за формулировкой «снижение тарифов» скрывается тема создания единой энергозоны, куда войдут ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская области. В «тюменской матрёшке» много потребителей – предприятий, которые покупают большие объёмы энергии, тариф для бизнеса там ниже. При создании единой энергозоны тариф бы выровнялся – незначительно поднялся на территории северных регионов и очень сильно бы снизился в Курганской области. Что имел в виду губернатор под словосочетанием «догазификация» – не раскрыто. Однако можно предположить, что это включение в программу газификации с «Газпромом» на 2021-2025 годы дополнительных населённых пунктов. Напомним, программа огромная и предполагает финансирование в 17,5 млрд рублей. Предполагается, что голубое топливо получат все 10 негазифицированных сейчас райцентров. Курганская область также стала пилотным регионом по внедрению социальноориентированной модели подключения домов жителей к газу (то есть доведение трубы до дома без платы самих жильцов). Это тоже сложный вопрос, который до конца ещё не проработан.

Также на полях форума Вадим Шумков пообщался с министром финансов Антоном Силуановым. Он является куратором реализации в Курганской области программы ускоренного социально-экономического развития.

В числе встреч также – беседа с представителями «Wildberries», в том числе и основателем компании Татьяной Бакальчук. Торговая площадка рассматривает вариант создания логистического центра на территории региона. Ранее Шумков уже презентовал возможные площадки и льготы. Сегодня они пообщались вживую.

Тему энергетики затронули на ещё одной встрече – с компанией «Аггреко Евразия». Организация занимается мобильной генерацией и заинтересована в поставках электрогенераторов для индустриальных парков региона.

В четверг, 3 июня, прошла также встреча губернатора Вадима Шумкова с представителями российско-германской торгово-промышленной палаты, в том числе предправления Матиасом Шеппом. Глава региона пригласил немецкую бизнес-делегацию посетить Курганскую область. В том числе и для обсуждения возможных совместных экологических проектов с компанией «Хубер».

Курган, Наталья Ефремова

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