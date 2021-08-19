Жителей Курганской области попросили оценить работу чиновников: можно ставить оценки

Правительство Курганской области создало платформу для опроса, чтобы жители региона поставили свои оценки главам муниципальных образований, а также оценили работу учреждений.

«Приглашаем жителей к участию в опросе, важно мнение каждого. Выборка должна быть репрезентативной, поэтому, чем больше людей оставит своё мнение, тем лучше. Результаты оценки работы глав, учреждений социальной сферы, предприятий сферы ЖКХ станут одной из частей сводного рейтинга работы муниципальных образований за год. Его формирует департамент экономического развития. Наряду с опросом населения там есть показатели в каждой отрасли – объём инвестиций, доходы населения, качество дорог, состояние школ и детских садов и так далее. По итогам сводного рейтинга самые эффективные муниципалитеты получают гранты из бюджета на развитие», – уточнила заместитель директора департамента информационной и внутренней политики Юлия Фролова.

Оценить работу муниципалов зауральцам предлагают на специальной платформе – ссылка

Как сообщал «Новый День», в июне курганский губернатор Вадим Шумков ввел KPI (ключевые показатели эффективности) для глав муниципалитетов. Уточнялось, что в число показателей войдут экономические параметры – число новых рабочих мест и инвестиционных проектов. Кроме того, политический показатель – оценка населения, то есть доверие главе. И также будет оцениваться работа глав по обеспечению безопасности граждан – пожары, паводки и так далее.

17 августа, когда Вадим Шумков в прямом эфире отвечал на вопросы, собранные Центром управления регионом Курганской области, было заявлено, что и мэры территорий Курганской области должны проводить онлайн-трансляции. «Это вопрос уже решенный», – заявил в прямом эфире Шумков. Он также отметил, что некоторые градоначальники грешат беллетристикой: отвечают на обращения людей пустыми отписками.

Курган, Дарья Котова

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