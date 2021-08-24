В Курганской области создали сайт-витрину для самозанятых

В Курганской области самозанятым помогут находить клиентов. Для предпринимателей и потенциальных покупателей товаров и услуг создана онлайн-витрина.

«Любой самозанятый может заполнить заявку на размещение за 5 минут, не выходя из дома. После проверки специалистом Центра поддержки предпринимательства товары и услуги появятся в каталоге. Для тех, кто работает на себя, для самозанятых, это бесплатно. Часто начинающие предприниматели не знают, как продвигать свои товары или услуги, где рекламироваться, мы таким образом стараемся им помочь», – прокомментировала начальник структурного подразделения «Центр поддержки предпринимательства» Ирина Голубицкая.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать в Курганской области с 1 июля 2020 года. Регион присоединился к проекту, который позволяет гражданам заниматься бизнесом, применяя невысокую налоговую ставку. За первые два месяца действия данного налогового режима самозанятость оформили более 1500 жителей Курганской области. В основном такой налоговый режим используют фрилансеры, а также те, кто изготавливает продукцию своими руками. Благодаря статусу самозанятых вместо 13 % НДФЛ предприниматели платят налог в размере 4 % дохода от работы с физлицами и 6 % – с организациями и ИП. Для тех, кто работает на себя, это возможность работать легально и получать помощь от государства.

Курган, Дарья Котова

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