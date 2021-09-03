Курганские власти встретились с родителями в селе Кетово по поводу пустующей школы

Курганские власти пригласили на встречу родителей села Кетово, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг выкупа новой школы. Встреча прошла в пятницу, 3 сентября. На ней присутствовал глава Кетовского района Андрей Дружков, наиболее активные родители и директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Как выяснилось на встрече, до этого родители уже общались с представителями застройщика школы – ООО «Эверест». Андрей Кочеров отметил, что у родителей могло сложиться ощущение, что власти могут выкупить школу по предложенной застройщиком цене, но не делают этого.

«Не мы оцениваем стоимость, не мы говорим, дорого это или нет – это делают эксперты. Министерство просвещения принимает решение о том, какую сумму они выделят на выкуп здания на основании действующих нормативов. В данном случае министерство на основании проектно-сметной документации обозначило сумму – 683 млн рублей из федерального и 51 млн рублей из областного бюджетов. Застройщик был готов строить по этой цене и начал работы», – объяснил глава ведомства.

Кратко напомним суть истории: в 2017 году частная компания «Эверест» решила построить школу в селе Кетово. При этом выбрали нетипичную схему: администрация не была заказчиком строительства здания, не утверждала смету, не контролировала ход работ. Инвестор взял на себя все расходы и риски в расчёте на то, что школу после возведения выкупят власти. Как уже было сказано, Министерство просвещения обозначило расчётную стоимость – 734 млн рублей. Средства заложили в нацпроект «Образование». В сентябре 2020 года школу ввели в эксплуатацию. Застройщик направил письмо в администрацию района с предложением выкупа, но стоимость школы он резко поднял до 980 млн рублей. Согласиться на такую сумму районные власти не смогли, поскольку это превышает лимитную стоимость. Соответственно, федеральные средства вернулись в федеральный бюджет. В 2021 году застройщик направил письмо уже в правительство и предложил купить школу теперь уже за 1,1 млрд рублей. Там снова ответили, что правовых оснований для этого нет.

В течение последних нескольких дней представители компании «Эверест» дают комментарии в СМИ о причинах такого удорожания. Версии застройщика для разных СМИ разнятся: «URA.Ru» пишет о том, что он учёл в добавленной стоимости собственные кредиты и рост стоимости строительства, «Znak.com» сообщает, что причина роста стоимости – это необходимая прибыль. Кстати, сумма затрат в разных СМИ Лушниковым тоже называется разная – то это 928 млн рублей, то 980 млн рублей.

Сегодня родители на встрече с чиновниками сообщили, что им понятен вопрос цены, но они хотят, чтобы власти и застройщик договорились и новую школу всё-таки открыли. Как сообщил один из представителей родкома, власти могли совместно с застройщиком сделать ещё одну экспертизу, окончательную, и уже на основании этой оценки снова запросить средства в Минпросвещения. Но Андрей Кочеров уточнил, что такой вариант не предусмотрен действующим законодательством.

«К сожалению, мы не можем просто так увеличивать стоимость объекта просто потому, что застройщик решил покрыть за счёт прибыли свои кредиты или увеличить маржу. Это средства налоговые, средства наши с вами. И мы за них отвечаем головой. Если не будет юридического обоснования – почему застройщик был готов построить объект за 734 млн рублей, а потом попросил больше и мы согласились – вопросы возникнут у правоохранительных структур уже к нам», – отметил г-н Кочеров.

На это родители заметили, что они не должны являться заложниками того, что в своё время обязательства сторон не закрепили документально. «Нет бумаги, в которой застройщик обязуется продать за 734 млн рублей. Поэтому сейчас можно говорить всё, что угодно», – парировали участники встречи.

Андрей Кочеров пояснил, что именно такой формат – стройка, а потом предложение выкупа – был выбран инвестором. Соглашение о цене на этапе строительства было бы незаконным, потому что это не госзакупка.

Родители попросили чиновников вернуться к переговорам и попытаться найти выход из тупика.

Андрей Дружков попросил родителей критичнее относиться к информации, которая появляется в Сети и в СМИ и в любом случае выслушивать две стороны, чтобы не стать пешками в чужой игре.

Курган, Наталья Ефремова

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