Застройщик кетовской школы извинился и заявил о вмешательстве в ситуацию злоумышленников

Соучредитель строительной компании «Эверест», которая строила «проблемную школу» в Кетово, Андрей Лушников принёс извинения правительству и жителям Курганской области в своём видеообращении 4 февраля 2022 года. Также он заявил, что не имеет отношения к общественной организации «Родительский комитет». И выразил уверенность в том, что «Родком» финансируют неназванные лица, злоумышленники, желающие поссорить застройщика и правительство.

Двумя днями ранее власти региона в официальном паблике сообщили, что «лица, стоящие за этой ситуацией» (с кетовской школой – прим.ред.) должны принести извинения жителям Курганской области «за свои неправомерные действия, в которых усматриваем попытку манипуляции и введения в заблуждение». «Родительский комитет» извинения уже принёс. Ранее сам г-н Лушников говорил в беседе с агентством «Новый День», что никаких заявлений правительства не видел и извиняться не планирует. Очевидно, он передумал.

«Приносим извинения правительству, жителям области, если наши отдельные действия были истолкованы неправильно. Заявляем, что готовы сделать для решения вопроса всё от нас зависящее в интересах населения, а не в интересах третьих лиц», – говорит г-н Лушников.

Далее приводим расшифровку его обращения, чтобы читатели могли самостоятельно сделать вывод о содержании его речи.

«В последнее время в информационном пространстве активно обсуждается ситуация с новой школой, построенной нашей компанией в селе Кетово. Создаётся ощущение, что спекуляциями и созданием негативного информационного фона хотят удовлетворить свои политические амбиции и преследуют свои личные интересы некие люди, которые пытаются столкнуть и даже, наверное, стравить руководство региона, нас, строительную кампанию, родительскую общественность. Все эти манипуляции приводят только к деструктиву и отдаляют решение этого вопроса. <…> Нам горько видеть, что третьи лица в угоду собственным интересам пытаются раскачивать общественную ситуацию в Курганской области, незаконно финансируя для этих целей деятельность общественных организаций, «Родительский комитет» и ряда информационных площадок. Официально заявляем, что никак не связаны с данной общественной организацией и её руководителем Юрием Леоновым и не участвуем в её деятельности.

Мы понимаем родительскую общественность и поддерживаем позицию правительства Курганской области, которая направлена на защиту интересов населения и улучшение материально-технический условий для школьников и для всех детей, а не на удовлетворение запросов неких отдельных персон. Мы официально просим прекратить СМИ и общественность спекулировать на данной теме и дать нам возможность за столом переговоров найти решение, в котором все заинтересованы. На фоне постоянных манипуляций и искажения фактов третьими лицами это не представляется возможным».

Ранее с заявлением о непричастности к «родкому» выступил банкир, который финансировал стройку школы, Евгений Кафеев.

Курган, Наталья Ефремова

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