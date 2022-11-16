Губернатор Шумков заявил, что родителей кетовских детей «унизительно использовали»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в очередной раз раскритиковал застройщика Кетовской школы – компанию «Эверест». Он также рассказал, что родителей кетовских школьников использовали для давления на правтельство региона. Свой негативный отзыв глава региона оставил прямо в здании школы. Здесь он дал очередное интервью своей пресс-службе, которое посвящено выкупу школы.

Накануне власти Курганской области сообщили о том, что школа после двухлетнего конфликта с застройщиком выкуплена. Губернатор Вадим Шумков выехал в Кетово, побывал в учебном заведении, где дал комментарии прессе. После этого правительство региона опубликовало комментарий, в котором снова критикуются действия застройщика и упоминается информационная кампания против чновников.

Вероятно, власти посчитали, что этого недостаточно. В сегодняшнем интервью глава региона повторяет те же самые тезисы. Он в очередной раз высказал своё мнение о «грязных методах», которыми, по его версии, вторая сторона пыталась заставить чиновников вести диалог.

«После того, как закончился финансовый 2020 год и деньги были возвращены в бюджет, началась достаточно активная информационная кампания, связанная с попыткой оказать давление информационное на представителей муниципального округа и на представителей правительства с тем, чтобы школа приобреталась на условиях конкретных лиц. Я напомню, что создавались телеграм-каналы, нанимались журналисты, политтехнологи. Видимо, было ощущение, что можно такими инструментами заставить правительство договариваться на условиях другой стороны. Пришлось потратить энное количество времени, чтобы объяснить, что так делать нельзя. <…>", – сообщил Татьяне Панковой губернатор.

По версии главы региона, в начале этого года вторая сторона (очевидно, компания «Эверест») поняла, что «подобный контекст недопустим» и вернулась за стол переговоров. «Там была прикрыта вся эта лавочка с попыткой надавить на регион», – заметил г-н Шумков. Он не объяснил, что имеет в виду под словом «лавочка». Возможно, он подразумевает деятельность тех самых технологов и журналистов.

По словам губернатора, «определённую часть населения просто цинично использовали, привлекая детей, родительское сообщество, подменяя понятия, пытаясь надавить на государство. Людей унизительно использовали». Очевидно, г-н Шумков имеет в виду акцию родителей и детей села Кетово, которые на 1 сентября повестили на закрытую школу шарики.

В конце 2021 года бывший пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин, которого теперь судят за мошенничество, выступил с заявлением по кетовской школе. Он обвинил застройщика в том, что тому захотелось «больше денег», а также намекнул на серые схемы строительства и финансирования учебного заведения. Компания «Эверест» подала в суд на пиарщика, но потом отозвала свой иск.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»