Правительство Курганской области выступило с заявлением о спланированной кампании вокруг кетовской школы

Правительство Курганской области вечером 1 февраля 2022 года выступило с заявлением по поводу конфликта вокруг построенной, но не открытой школы в Кетово. Власти повторили тезисы, которые уже озвучивал пресс-секретарь губернатора Шумкова Александр Тетерин, СМИ и различные структуры. К сожалению, решения вопроса чиновники пока не предложили, но отметили, что будут защищать интересы населения.

Во-первых, власти Курганской области напоминают, что в 2020 году на основе независимой оценки была определена стоимость выкупа школы в 738 млн рублей. У чиновников есть документ, в котором застройщик подтверждал готовность продать объект за 755 млн рублей.

Власти Курганской области уверены, что после их отказа выкупить школу по новой, увеличенной, цене, которую назвал застройщик, «действия отдельных лиц, стоящих за этой ситуацией, приобрели характер заказной и нечистоплотной информационной кампании».

В качестве доказательства этого тезиса правительство региона называет следующие события:

– одновременное создание «независимых» общественных организаций (очевидно, речь идёт о родительском комитете под руководством г-на Леонова – прим.ред),

– создание телеграм-канала (вероятно, имеется в виду канал «Курганский сплетник», который много внимания уделяет теме кетовской школы – прим.ред),

– мобилизация журналистов, блогеров, политтехнологов и пикетчиков (агентство URA.RU называло в числе таких журналистов Марину Марымыгину, которая сама проживает в Кетово и следит за проблемой).

В официальном заявлении регионального правительства упоминаются завышенные проценты по кредиту и займам, который получен застройщиком «Эверест» на строительство школы. Тут следует уточнить, что кредит получен в Кетовском банке, главой которого является депутат Евгений Кафеев. Г-на Кафеева буквально на днях в попытке нажиться на этом конфликте косвенно обвинил депутат Госдумы Александр Ильтяков на конференции «Единой России» в Кургане. Об этом написало издание Znak.com.

По данным областных чиновников, выкупная цена школы застройщиком завышена в 1,5 раза.

«Понимаем, что строительство указанного объекта изначально не столько носило социальный характер, сколько являлось бизнес-проектом. Это подтверждается завышенными процентными ставками по коммерческим кредитам и частным займам, а также резким ростом запросов на средства государства в 1,5 раза», – говорится в заявлении.

Правительство Курганской области предложило лицам, стоящим за ситуацией (они не названы – прим.ред.) принести извинения жителям Курганской области за неправомерные действия, в которых власти усматривают «попытку манипуляции и введения в заблуждение».

Приводим также заявление полностью, чтобы читатели сами могли сделать вывод на основании полного текста обращения.

Курган, Наталья Ефремова

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