Строитель Лушников отказался комментировать резонансное заявление курганского правительства

Соучредитель компании «Эверест» Андрей Лушников отказался комментировать резонансное заявление правительства Курганской области от 1 февраля 2022 года. Речь идёт о тексте на официальном паблике правительства, в котором авторы заявляют о спланированной кампании вокруг выкупа кетовской школы и предлагают интересантам конфликта извиниться перед жителями. Он опубликован вчера поздно вечером.

«Я не читал никаких заявлений, мне просто некогда это делать. У меня большое число объектов. Я занимаюсь ими, а от политики я далёк. Поэтому комментировать не буду», – отметил представитель застройщика в беседе с агентством «Новый День» 2 февраля 2022 года.

Он также уточнил, что вопрос с выкупом кетовской школы находится в стадии переговоров, решения по нему пока нет.

Перед новым годом, напомним, г-н Лушников подал в суд на пресс-секретаря Вадима Шумкова – Александра Тетерина. Это связано с официальным заявлением Тетерина в телеграм-канале, где пресс-секретарь губернатора заявил, что застройщик «продолжает «шуметь» везде, где только можно, фактически манипулируя интересами детей». Имея в виду негативные публикации в СМИ и соцсетях о невыкупе школы в селе Кетово.

Обновлено в 12:20. А вот представители инициативной группы «Родительский комитет» прочли сообщение правительства региона и готовы извиниться. Издание Znak.com приводит слова главы этой структуры Юрия Леонова. «Все члены Родительского комитета готовы извиниться. Если надо извиниться, то мы всем селом извинимся. Все 8 тыс. жителей извинятся перед ними, пусть только откроют школу», – заявил Znak.com глава общественной организации Юрий Леонов, напомнив, что он прекратил публичную деятельность по привлечению внимания к открытию кетовской школы.

Кратко напомним суть конфликта. Строительная компания «Эверест» начала строительство школы в селе Кетово в 20017 году на собственные средства. Планировалось, что после завершения объект выкупят власти. Однако эти договорённости между властями и застройщиком не были закреплены документально. Стройка затянулась. Сменились муниципальные и областные власти, главой региона стал Вадим Шумков. После завершения строительства в 2020 году компания «Эверест» назвала сумму выкупа образовательного учреждения, которая превышала изначально обозначенную в договорённостях. Власти Курганской области на тот моменть располагали суммой в 734 млн рублей (обозначена экспертизой), а строители предложили купить объект за сумму около миллиарда рублей. Договорённость между компанией и чиновниками не была достигнута. До сих пор школа не работает, она закрыта. Ситуация вызвала недовольство среди родителей села Кетово. Негативные настроения в 2021 году начала поддерживать созданная организация «Родительский комитет». Власти Курганской области пришли к выводу, что это одно из звеньев информационной атаки, которую организовали заинтересованные лица (впрямую эти лица не назывались).

Курган, Ольга Фёдорова

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