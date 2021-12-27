Пресс-секретарь губернатора Шумкова оценил ситуацию с Кетовской школой

Руководитель пресс-службы курганского губернатора Александр Тетерин в понедельник, 27 декабря, разместил в своем телеграм-канале пост, посвященный выкупу новой школы в селе Кетово. Если очень коротко, то ситуация за год не изменилась: у региона нет юридического права выкупать учебное заведение за цену, которую называет застройщик. Субсидия уже возвращена в федеральный бюджет, как неосвоенная.

«Школа уже год пустует. Застройщик отказывается продавать объект за ту цену, которая определена экспертизой и Минпросом. Застройщик не готов отказаться от ожидаемой сверхприбыли, пряча это за заботой о детях», – с такого посыла начал свой пост Александр Тетерин.

Автор месседжа напомнил, что по итогам экспертизы цена выкупа школы должна составить 734 млн рублей, застройщик – ООО «Эверест», новое здание не отдает, потому что по его оценке объект подорожал до 1 млрд 120 млн рублей.

«Власти были готовы заплатить сумму, обозначенную экспертизой и согласованную Министерством просвещения, и трижды только в 2020 г. официально предлагали выкупить школу у застройщика, неоднократно делали это и в 2021-м. Получали отказ. Застройщик, кстати, знал утвержденную сметную стоимость объекта еще до начала стройки, она была публична. Также есть подтверждающие документы о его согласии. Но потом позиция резко изменилась. Денег захотелось больше», – уточнил Тетерин.

Дале он намекает на странные взаимоотношения застройщика с Кетовскм банком, который подконтролен депутату облдумы Евгению Кафееву.

«Кредиты брались в Кетовском банке. И стоит спросить под какой процент? Если, как говорят, почти под 20% при реальной банковской ставке по стране в тот период в 10-11%, то… ну, ребята, вы серьезно? Все расходные цифры просчитываются еще на достроительном этапе. Ни один бизнес не зайдет в проект, если понимает, что сумма от покупателя не покрывает расходы на его реализацию. Если застройщику сумма была известна, он на нее согласился и начал стройку, значит, она его устраивала. Либо имели место другие мотивы. Какие? Называются кулуарные и никак официально не задокументированные договоренности с ныне осужденными экс-чиновниками: «ты начинай строить, а по деньгам решим потом, внакладе никто не останется», – продолжает Александр Тетерин.

По его мнению, сейчас застройщик развернул активную и проплаченную информационную кампанию, чтобы вынудить региональное правительство пойти на уступки. Пиарщик губернатора Вадима Шумкова обратился к курганам: «Лайкая и голосуя как бы за школу и якобы за детей, стоит понимать, что тем людям, кто это снял и отрежиссировал, все равно на детей. Им нужны деньги. Ваши деньги. Больше денег».

«Новый День» подробно описывал историю конфликта. В 2017 году частная компания «Эверест» начала строительство новой школы в Кетово по нетипичной схеме: региональное правительство не являлось заказчиком строительства здания, не утверждало смету, не контролировало ход работ. Инвестор взял на себя все расходы и риски в расчёте на то, что школу после возведения выкупят власти. Минпросвещение РФ после экспертизы озвучило стоимость – 734 млн рублей. Застройщик сначала предложил поднять цену до 980 млн рублей, затем стоимость выкупа, по оценке компании «Эверест», превысила миллиард рублей. Руководству строительной компании неоднократно объясняли, что правовых оснований для этого нет.

Курган, Дарья Котова

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