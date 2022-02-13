Губернатор Вадим Шумков прокомментировал скандал вокруг выкупа школы в Кетово

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказался о ситуации с выкупом школы в селе Кетово. Он напомнил, что создана рабочая группа для определения возможных механизмов оценки и последующего выкупа школы. После получения результатов власти области обратятся в правительство РФ для получения подтверждения софинансирования приобретения школы, а также дооснащения. Большой пост глава региона опубликовал днём в воскресенье, 13 февраля 2022 года, в своём аккаунте «Вконтакте».

По словам Вадима Шумкова, ранее он не высказывался по этой теме, так как предпочитает не комментировать ситуацию «в процессе». «Высказываться нужно, когда вопрос решен, либо наметились пути его решения», – написал губернатор.

Далее он описал ход строительства школы и этапы конфликта вокруг её выкупа. Вспомнил и про телеграм-каналы (очевидно, меется в виду созданный в период обострения конфликта «Курганский сплетник»), и про политтехнологов, и про публикации в СМИ.



Губернатор написал, что перед началом строительства стоимость школы была выше, однако потом она изменилась.

«Оценка строительной экспертизы проекта перед его началом составила 775 млн рублей. После этого застройщиком несколько раз вносились корректировки, в том числе те, что могли повлечь частичное снижение строительной стоимости. В сам нацпроект, с учетом софинансирования регионального бюджета и с учетом позиции Министерства просвещения РФ, еще в 2018 году была внесена сумма в 734 млн рублей, о которой знали все участники процесса – от застройщика до любого уровня чиновников, поскольку нацпроект – документ официальный и публичный. Сам застройщик до завершения проекта также письменно и официально уведомлял администрацию о готовности реализовать объект за 755 млн рублей. Независимая оценка, заказанная администрацией Кетовского района, подтвердила сумму 738 млн рублей (без учета котельной, которую застройщик не планировал реализовывать, а также с частичным оснащением – мебель, оборудование и т.д.)», – отметил г-н Шумков.

«А далее почти 1,5 года постоянных попыток надавить на администрацию и правительство с целью получить желаемый объем финансирования. Общественники-пикетчики, телеграм-каналы, политтехнологи, кампания в СМИ – все это дело недешевое и могло бы пойти на лучшие цели в виде дополнительных улучшений для детей либо на снижение стоимости школы», – заявил глава региона.

Потом Вадим Шумков напомнил, что 1 февраля было официальное заявление правительства (в котором все этапы несостоявшихся переговоров также были указаны).

Губернатор уточнил, что застройщик «с учетом резкого роста стоимости строительных материалов и ускоренной инфляции при любом возможном номинале, в лучшем случае, получит те же средства, что и полтора года назад».

Курган, Наталья Ефремова

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