Губернатор Шумков дал поручение по кетовской школе

В курганской области создана рабочая группа по вопросу кетовской школы. В нее вошли представители администрации Кетовского района и компании-застройщика «Эверест». Группа уже приступила к работе. «По поручению губернатора Курганской области ведется поиск механизма урегулирования ситуации. На состоявшемся совещании рабочей группы обсудили возможные пути решения, позитивно воспринятые всеми участниками процесса», – сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, рабочая группа появилась после того, как чиновники получили публичные извинения учредителя «Эвереста» Андрея Лушникова и депутата Евгения Кафеева, чей банк выдавал кредит на строительство школы в селе Кетово.

Лушников и Кафеев заявили, что не имеют отношения к общественной организации «Родительский комитет» и попросили правительство сесть за стол переговоров.

Курган, Ольга Федорова

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