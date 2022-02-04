Курганское правительство простило строителей кетовской школы

В администрации Кетовского района Курганской области создадут рабочую группу по вопросу кетовской школы. Так чиновники отреагировали на публичные извинения учредителя компании-застройщика Андрея Лушникова и депутата Евгения Кафеева, чей банк выдавал кредит на строительство школы в селе Кетово.

«Правительством Курганской области приняты к сведению заявления учредителя компании-застройщика Андрея Лушникова и руководителя Кетовского коммерческого банка Евгения Кафеева по ситуации со школой в с. Кетово. С учетом готовности всех заинтересованных лиц и застройщика к конструктивному диалогу правительством Курганской области в целях поиска механизма урегулирования ситуации предложено администрации Кетовского района создать рабочую группу с участием представителя компании, строившей здание школы в с. Кетово», – заявили в пресс-службе правительства.

Напомним, сегодня соучредитель строительной компании «Эверест», которая строила «проблемную школу» в Кетово, Андрей Лушников принес извинения правительству и жителям Курганской области в своем видеообращении. Он заявил, что не имеет отношения к общественной организации «Родительский комитет» и выразил уверенность в том, что «Родком» финансируют неназванные лица, злоумышленники, желающие поссорить застройщика и правительство.

Также с заявлением о непричастности к «родкому» выступил банкир, который финансировал стройку школы – депутат облдумы Евгений Кафеев.

Двумя днями ранее власти региона в официальном паблике сообщили, что «лица, стоящие за этой ситуацией» (с кетовской школой – прим.ред.) должны принести извинения жителям Курганской области «за свои неправомерные действия, в которых усматриваем попытку манипуляции и введения в заблуждение». «Родительский комитет» извинения уже принес.

Курган, Ольга Федорова

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