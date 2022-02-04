Банкир и депутат Кафеев снова оправдывается из-за конфликта вокруг кетовской школы

Депутат думы Курганской области, банкир Евгений Кафеев второй раз сделал заявление в своё оправдание из-за конфликта вокруг кетовской школы. Первый раз г-н Кафеев выступил на партийной конференции в минувшие выходные. Поздно вечером 3 февраля банкир написал пост о том, что не является инициатором волнений и заявлений родителей.

Причиной подозрений в том, что г-н Кафеев является интересантом конфликта, является тот факт, что его Кетовский банк кредитовал стройку. И пресс-секретарь губернатора Шумкова Александр Тетерин, и правительство (в официальном аккаунте), и депутат Госдумы Александр Ильтяков – все заявили, что проценты по кредиту для застройщика были завышенными, драконовскими.

Ещё один факт приводил ранее г-н Тетерин – он рассказал, что общественная организация «Родительский комитет», которая ежедневно будирует тему невведения школы, снимает помещение в Кетовском банке. Это косвенно подтверждает связь г-на Кафеева с организацией.

«Официально заявляю, что к финансированию и деятельности «Родительского комитета» не имею отношения. При этом понимаю, что третьи лица могут участвовать в финансировании деятельности данной организации с целью лоббирования собственных интересов, никак не связанных с интересами населения», – заявил Евгений Кафеев 3 февраля на своей странице «Вконтакте» и резко осудил деятельность общественников. Таким образом он поддержал позицию правительства Курганской области, несмотря на то, что власти отзывались о нём нелицеприятно.

«Я не поддерживаю методы, которые использует «Родительский комитет» и лично Юрий Леонов с попытками шантажа и манипуляций интересами населения по ситуации с кетовской школой. Считаю, что эти методы неприемлемы и не способствуют, а только вредят решению вопроса, в котором все мы заинтересованы, – уточнил депутат. – Считаю, единственное официальное заявление Правительства региона по этой ситуации исчерпывающим и полностью поддерживаю его».

Курган, Наталья Ефремова

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