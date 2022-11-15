Выкупленная кетовская школа не может начать работать – нужно докупать оборудование

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что занятия в новой кетовской школе, которую не могли купить два года из-за конфликта, начнутся после нового 2023 года. Он добавил, что в заведении не хватает учебного оборудования, его как раз должны купить и привезти до января 2023 года. Кроме того, учреждение проходит процедуру лицензирования.

«Администрация Кетовского муниципального округа подписала договор на приобретение школы. Также уже размещен на торгах муниципальный заказ на приобретение учебного оборудования, необходимого для занятий ребятишек. Школу сейчас готовят к лицензированию. После поступления оборудования начнутся занятия. Исходя из планов поставок оборудования, коллеги планируют начать учебу в новом здании сразу после новогодних каникул. Ну и слава Богу. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», – написал на своей странице в «ВК» глава региона 15 ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что после долгих разбирательств и затяжного конфликта с застройщиком – компанией «Эверест» – власти Курганской области всё-так получили субсидию на выкуп школы из федерального бюджета. Школу купят за 973,3 млн рублей, из которых область заплатит только 9,8 млн рублей.

Сегодня на пресс-подходе, видео которого опубликовало издание «45.ру», губернатор Вадим Шумков настаивал на том, что сумма, за которую купили школу, та же, что и 2 года назад. По словам губернатора, ранее в эту сумму не входили котельная и оборудование. Теперь же всё входит, поэтому он и считает, что сумма равна цене, за которую он готов был приобрести учебное заведение в 2020 году.

Г-н Шумков также снова посчитал нужным заявить, что «людей и детей цинично использовали в информационной кампании, когда людей вводили в заблуждение, рассказывая одно, а на самом деле просто кто-то хотел больше заработать денег». Напомним, ранее власти просили извиниться всех, кто причастен к кампании, которую они посчитали спланированной. В итоге извиняться пришлось родителям, представителю застройщика. Оправдываться пришлось и депутату областной думы, банкиру Кафееву.

Кетовский округ, Наталья Ефремова

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