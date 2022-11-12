Курганские власти должны выкупить Кетовскую школу до конца года

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление о выделении Кетовскому району целевого межбюджетного трансферта на покупку скандальной кетовской школы. Согласно документу, объект должны выкупить до 1 января 2023 года. Кроме здания будет приобретены оборудование и котельная.

«Трансферт предоставляется бюджету Кетовского района на приобретение объекта капстроительства (школа на 1100 мест по адресу с. Кетово ул. Космонавтов, 49 «а», учебное оборудование для оснащения объекта, а также здание котельной, отапливающей указанный объект) за счет средств резервного фонда правительства РФ», – говорится в постановлении.

Кетовскую школу выкупят за 973,3 млн рублей, из которых область заплатит только 9,8 млн рублей.

Напомним, в 2017 году частная компания «Эверест» начала строительство новой школы в Кетово по нетипичной схеме: региональное правительство не являлось заказчиком строительства здания, не утверждало смету, не контролировало ход работ. Инвестор взял на себя все расходы и риски в расчете на то, что школу после возведения выкупят власти. После окончания строительства застройщик предъявил чиновникам к оплате миллиард рублей. Областные власти провели экспертизу, заявили, что цена выкупа должна составить 738 млн рублей и отказались выкупать объект. Тогда возмущенные родители учащихся устроили в СМИ информационную кампанию, они требовали выкупить школу у застройщика. В ответ чиновники заставили родителей извиняться. Также извиняться пришлось застройщику и банкиру, который выдавал кредит на строительство школы. В августе 2022 года губернатор Вадим Шумков заявил, что застройщики подтвердил расходы и стороны договорились о цене. В итоге она составила все тот же миллиард рублей.

Курган, Ольга Федорова

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