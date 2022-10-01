Курганская область выкупит кетовскую школу почти за миллиард рублей

Курганской области выделяют почти 964 млн рублей из федерального бюджета покупку школы в селе Кетово. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков. «Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения правительства России о выделении из Резервного фонда в 2022 году межбюджетных трансфертов пяти регионам, написал он на своей странице в ВКонтакте. – В том числе Курганской области выделяется 963 567,5 тыс. рублей на приобретение нового здания и учебного оборудования школы на 1 100 мест в селе Кетово на улице Космонавтов, 49А, а также здания котельной, отапливающей данную школу».

Ремезков отметил, что в данном случае был применен предельный уровень софинансирования, установленный для Курганской области, – 99 процентов. Так что из федерального центра регион получит 963,5 млн рублей на приобретение полностью завершенного объекта капитального строительства, общая стоимость которого определена в 973,3 млн рублей.

«Соответствующее распоряжение правительства РФ будет подписано в ближайшее время», – отметил депутат. Он напомнил, что новая современная школа два года пустовала из-за того что региональные власти не могли уладить разногласия со строительной компанией в вопросах оценки ее стоимости. «Местные жители обращались за помощью во все инстанции, в том числе, в мою депутатскую приемную в Кургане. К решению вопроса активно подключились председатель регионального отделения СРЗП в Курганской области Валерий Державин и председатель местного отделения партии в Шадринске, депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров. При содействии нашей фракции СРЗП, нашей парламентской комиссии, в результате взаимодействия с Минфином России решение проблемы было найдено», – написал справедливоросс Ремезков. Он добавил, что до конца этого финансового года регион должен получить средства федеральной поддержки и рассчитаться с подрядчиком, чтобы в новом году школа открылась.

Областные власти сообщают, что после поступления в регион средств предстоит оформление документов и чиновники постараются сделать так, чтобы при соблюдении всех необходимых по закону процедур, процесс выкупа прошел максимально быстро. «О точной дате открытия школы говорить пока рано, но будет сделано все, чтобы в ближайшее время дети села Кетово пошли в новую современную школу», – заявил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Напомним, в 2017 году частная компания «Эверест» начала строительство новой школы в Кетово по нетипичной схеме: региональное правительство не являлось заказчиком строительства здания, не утверждало смету, не контролировало ход работ. Инвестор взял на себя все расходы и риски в расчете на то, что школу после возведения выкупят власти. Минпросвещения РФ после экспертизы озвучило стоимость – 734 млн рублей. Но итоговая стоимость оказалась больше миллиарда. Власти отказались выкупать объект. Тогда возмущенные родители учащихся устроили в СМИ информационную кампанию, они требовали выкупить школу у застройщика. В ответ чиновники заставили родителей извиняться. Также извиняться пришлось застройщику и банкиру, который выдавал кредит на строительство школы. В августе 2022 года губернатор Вадим Шумков заявил, что застройщики подтвердил расходы и стороны договорились о цене. По словам губернатора, 711 млн рублей понадобятся на само здание школы и еще 200 млн – на ее оснащение. Плюс потребуется выкупить у застройщика котельную.

Курган, Ольга Федорова

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