«Если никто больше не будет дергаться, объект выкупят», – губернатор Шумков сделал заявление о кетовской школе

Губернатор Курганской области прокомментировал ситуацию вокруг новой кетовской школы, которую областные власти два года отказывались выкупать у застройщика. По его словам, вопрос находится в стадии решения.

«Мы договорились в начале этого года, когда ребята (очевидно имеются в виду владельцы компании-застройщика «Эверест» – прим. ред.) поняли, что штурмовать государство путем шантажа и угроз не получится. Мы договорились (я им за это очень благодарен, они нашли в себе силы и перешагнули гордыню) о том, что в рамках уголовного дела, которое было открыто следственным комитетом, мы проведем переоценку школы по правилам бухучета. То есть застройщику было дано право сдать все документы, которые подтверждают все его расходы до копейки. Он сдал, – рассказал в интервью своей пресс-службе Вадим Шумков. – Эксперты СК посчитали – получилось 562 млн рублей. Напомню, что они (застройщик – прим. ред.) просили 1 млрд 120 млн рублей. То есть в два раза дороже. Мы предлагали 734 миллиона. Они правда сказали, что там учтены не все расходы. Мы еще раз попросили сдать подтверждения. И на сегодня они написали письмо с просьбой выкупить школу за 711 млн рублей. Как она и стоила в первоначальной оценке в рамках нацпроекта и в рамках оценки, которую проводил Кетовский район».

По словам губернатора, кроме 711 млн рублей потребуются дополнительные расходы (примерно 200 млн рублей) на оснащение школы – нужно будет купить парты, компьютеры. Плюс требуется выкупить у застройщика котельную, которая питает объект.

«Мы подготовили обращение на правительство РФ, отправили его. Я переговорил с вице-премьером курирующим. Надеюсь, что до конца августа будет приниматься решение. Либо в бюджет 2022 года, либо в бюджет 2023 года это решение деньгами должно зайти. Я надеюсь, что если там никто больше не будет дергаться по этому поводу и пытаться повысить ставки, то школа будет приобретена», – сказал Шумков.

Он также напомнил предысторию конфликта, связанного с кетовской школой, и снова обвинил застройщика в шантаже. По словам Шумкова, строительство учреждения образования проходило в рамках нацпроекта, но не по госзаказу.

«Это была ситуация, когда предприниматели взяли на себя риски построить школу, а потом продать ее правительству. Но в нацпроекте конечная цена школы была определен – 734 млн рублей. Это деньги федерального бюджета и определенное софинансирование областного бюджета. И предприниматели до определенной даты эти деньги подтверждали. Они писали, что готовы продать. Потом, когда они получили акт строительной готовности школы, то сказали, что продавать не будут, – объясняет губернатор Шумков. – Потом они поняли, что школа не покупается, а деньги, как в сказке про Золушку, 31 декабря в 12:00 обнуляются и уходят в резервный фонд. И вот началась камарилья с тг-каналами, технологами, желтыми СМИ. Пошли дискуссии, что школа стоит дороже. И все эти вбросы, плачущие дети, негодующие родители».

Курган, Ольга Федорова

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