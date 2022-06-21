Курганские власти признались, что не решили проблему с кетовской школой (ДОКУМЕНТ)

Правительство Курганской области не намерено выкупать у застройщика новую школу на 1100 мест в селе Кетово. Об этом говорится в ответе регионального департамента образования и науки, который пришел в Родительский комитет Курганской области.

«На текущую дату ситуация с выкупом не изменилась, цена выкупа объекта не определена. Кроме этого, бюджетные назначения на выкуп данного объекта в 2022 году отсутствуют», – сообщил глава депобра Андрей Кочеров.

Ранее застройщик проблемной кетовской школы – компания «Эверест» – заявил о том, что власти региона остановили переговорный процесс по выкупу объекта, а обещанную экспертизу так и не назначили.

«Обе стороны сообщают, что оценка здания не проведена, стоимость не определена, планов по выкупу здания в 2022 году у правительства Курганской области нет. Таким образом, новый учебный год начнется для кетовских детей в старой школе, – резюмировали в Родкоме. – В связи с этим Родительский комитет Курганской области в ближайшее время проведет внеплановое собрание актива общественной организации для разработки дальнейших действий по оказанию помощи родителям и педагогам по указанному вопросу.

Напомним, в 2017 году частная компания «Эверест» начала строительство новой школы в Кетово по нетипичной схеме: региональное правительство не являлось заказчиком строительства здания, не утверждало смету, не контролировало ход работ. Инвестор взял на себя все расходы и риски в расчете на то, что школу после возведения выкупят власти. Минпросвещения РФ после экспертизы озвучило стоимость – 734 млн рублей. Но итоговая стоимость оказалась больше миллиарда. Власти отказались выкупать объект. Тогда возмущенные родители учащихся устроили в СМИ информационную кампанию, они требовали выкупить школу у застройщика. В ответ чиновники заставили родителей извиняться. Также извиняться пришлось застройщику и банкиру, который выдавал кредит на строительство школы.

Только после этого, в начале февраля 2022 года, губернатор Вадим Шумков распорядился создать рабочую группу для определения возможных механизмов оценки и последующего выкупа школы. Однако никакого решения так и не было принято.

Курган, Ольга Федорова

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