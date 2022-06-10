Застройщик заявил об остановке процесса по выкупу кетовской школы

Застройщик проблемной школы в селе Кетово Курганской области – компания «Эверест» – заявил о том, что власти региона остановили переговорный процесс по выкупу объекта, а обещанную экспертизу так и не назначили.

Вопрос выкупа и соответственно открытия новой школы, по словам застройщика, не решился. И это несмотря на то, что в феврале 2022 года губернатор Вадим Шумков заявил, что пути решения уже намечены.

Заявление управляющего компании «Эверест» Ивана Максимова опубликовано 10 июня 2022 года в группе общественной организации «Родительский комитет Курганской области» «Вконтакте».

Рабочая группа по вопросу выкупа школы у застройщика и установлению цены продажи объекта начала работу в феврале 2022 года после затяжного и резонансного конфликта в публичной плоскости. Областные власти не хотели выкупать школу по заявленной застройщиком цене и обвиняли в жажде наживы и самого застройщика, и тех, кто имел прямое или косвенное отношение к возведению школы.

Как сообщил в своем сегодняшнем заявлении представитель «Эвереста», за последние 3 месяца группа не собиралась ни разу. Иван Максимов уточнил, что следственный комитет проводил собственную оценку. Силовики пришли к выводу, что в ценах 2019 года затраты на стройматериалы и строительные работы без учета логистики, зарплат, налогов и других платежей составили 600 млн рублей.

Как написал Иван Максимов, руководство региона настаивает на своей цене в 740 млн рублей.

«В неформальном порядке до соучредителя ООО «Эверест» Лушникова А.В. со стороны руководства области было доведено прежнее предложение о выкупе за 740 млн рублей, на что наша компания пойти не может», – написал представитель строительной компании. Он уточнил, что это приведет к банкротству фирмы.

«Независимая экспертиза, о которой ранее шла речь, заказана не была. Процесс переговоров остановился», – заключили в компании «Эверест».

В Родительском комитете Курганской области заявили, что пока не могут прокомментировать ситуацию, так как «правление общественной организации находится в полном шоке от поступившей информации».

«Равнодушие и полное игнорирование острейшей проблемы более чем 1000 детей села Кетово – мы не знаем, как охарактеризовать происходящее», – написали общественники на своей страничке в ВКонтакте.

Накануне стало известно, что глава Родкома Юрий Леонов написал письма губернатору и застройщику с просьбой проинформировать общественность о результатах деятельности рабочей группы. Ответ пришел пока только от строительной компании.

Напомним, в 2017 году частная компания «Эверест» начала строительство новой школы в Кетово по нетипичной схеме: региональное правительство не являлось заказчиком строительства здания, не утверждало смету, не контролировало ход работ. Инвестор взял на себя все расходы и риски в расчете на то, что школу после возведения выкупят власти. Минпросвещения РФ после экспертизы озвучило стоимость – 734 млн рублей. Но итоговая стоимость оказалась больше миллиарда. Власти отказались выкупать объект. Тогда возмущенные родители учащихся устроили в СМИ информационную кампанию, они требовали выкупить школу у застройщика. В ответ чиновники заставили родителей извиняться. Также извиняться пришлось застройщику и банкиру, который выдавал кредит на строительство школы.

Только после этого, в начале февраля 2022 года, губернатор Вадим Шумков распорядился создать рабочую группу для определения возможных механизмов оценки и последующего выкупа школы. Однако о результатах работы этой группы до сих пор ничего не известно.

Курган, Наталья Ефремова

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