Курганские родители устроили флешмоб покаяния #ПравительствоЗауральяПростиНас

Жители Кетово Курганской области принесли извинения правительству региона за просьбы открыть новую школу в селе.

Видео, на котором родители школьников вместе с детьми просят у чиновников прощения, размещено на страничке родительского комитета в «ВКонтакте». Председатель родкома Юрий Леонов также покаялся.

«В ответ на требование правительства Зауралья принести извинения за создание информационного резонанса вокруг ситуации с новой школой в селе Кетово, которая построена в рамках Национального проекта «Образование», но так и не открыта, родители детей, которые до сих пор учатся в старой школе, соглашаются на это условие, – написано в сообщении родкома. – Если без публичного покаяния и унижения родителей школа открыта не будет, то мы готовы извиниться хоть всем селом. Лишь бы это помогло».

Родители школьников предложили всем, кто когда-либо безрезультатно обращался к региональному правительству, присоединиться к флешмобу покаяния #ПравительствоЗауральяПростиНас.

Напомним, накануне вечером в официальном паблике правительства Курганской области появился текст, в котором авторы заявляют о спланированной кампании вокруг выкупа кетовской школы. Чиновники предложили «лицам, стоящим за этой ситуацией, если они реально заинтересованы в законном диалоге и в обеспечении детей новой школой, а не только в собственном обогащении, принести извинения жителям Курганской области за свои неправомерные действия, в которых усматривается попытка манипуляции и введения в заблуждение».

Соучредитель компании «Эверест» Андрей Лушников отказался комментировать это заявление, а родительская общественность пообещала всем селом извиниться перед чиновниками и народом.

Курган, Ольга Федорова

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