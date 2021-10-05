Экс-сенатор Лисовский получил мандат депутата Госдумы от Курганской области

Единоросс, экс-сенатор от Курганской области Сергей Лисовский попал в Госдуму восьмого созыва по списку партии «Единая Россия». Во вторник, 5 октября, руководитель регионального отделения партии «ЕР» Александр Ильтяков подтвердил, что у Зауралья в российском парламенте будет два мандата.

«В Курганской области снова будет два мандата. Это усиливает позицию Зауралья в Государственной Думе, поможет объективно во многих отношениях решать вопросы для Курганской области: с точки зрения социальной сферы, с позиции продвижения финансовых вопросов», – заявил Ильтяков и добавил, что Лисовский прошел в нижнюю палату парламента.

Напомним, бизнесмен Сергей Лисовский 16 лет представлял думу Курганской области в Совете Федерации. Сенаторский стаж у него длился с 2004 по 2020 годы. Во время нынешних сентябрьский выборов депутатов Госдумы РФ, Лисовский проходил по партийному списку. Лидер уральского списка единороссов – уральский полпред Владимир Якушев, от депутатского мандата отказался.

По одномандатному округу в Госдуму РФ восьмого созыва от Зауралья прошел глава регионального отделения партии Александр Ильтяков.

Сергей Лисовский в время предвыборной кампании запомнился тем, что привез в Зауралье с гастролями своего друга и певца Владимира Маркина. Вместе они ездили по районам области. О Лисовском периодически в негативном ключе пишут крупные телегарм-каналы, уже много лет намекая на его причастность к самому громкому убийству 90-ых годов – убийству журналиста Влада Листьева.

Курган, Дарья Котова

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