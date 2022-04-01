Иногороднего подрядчика все-таки не допустили до строительства поликлиники в Кургане

Антимонопольная служба отказалась удовлетворять жалобу пермской компании «Парма», которой не дали принять участие в конкурсе на строительство в Кургане 9-этажной поликлиники.

Причины отказа не известны. «Мы еще не получили решение УФАС Курганской области, поэтому не понимаем, на каком основании нам отказали», – сообщил «Новому Дню» директор «Пармы» Вадим Меледин.

Напомним, контракт на строительство поликлиники за 788 млн рублей достался ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева. Проект договора уже размещен на торговой площадке.

Застройщик из Перми, специализирующийся на строительстве соцобъектов, не был допущен к аукциону. По версии членов комиссии, «Парма» не доказала, что соответствует требованиям документации закупки, поскольку ранее выполненный ею контракт не достигает 30% начальной максимальной цены контракта по поликлинике.

Однако в жалобе представители фирмы приводят данные о том, что представили информацию о ранее выполненном аналогичном контракте в Пермском крае на 258,1 млн рублей (был построен детский сад), что превышает 30% от начальной стоимости курганского договора. Кроме этого, авторы жалобы заявили, что не обнаружили аналогичных документов у «Курганстальмоста», которому в итоге отдадут контракт на строительство поликлиники.

Курган, Ольга Федорова

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