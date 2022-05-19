Кавказской республике не понравилась инициатива курганских депутатов отбирать землю у многодетных, если не построили дом

Президиум Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики не поддержал инициативу депутатов думы Курганской области по отъему у многодетных семей бесплатных земельных участков, если на этой земле в течение 6 лет не строится дом. Такой законопроект курганцы внесли в Госдуму в апреле этого года.

«Не поддерживать проект закона «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ» (в части уточнения порядка предоставления участков многодетным семьям), поскольку, данный вопрос в достаточной мере урегулирован действующим законодательством», – написано в отзыве парламента КЧР.

Напомним, курганская облдума предлагала выдавать бесплатную землю многодетным не сразу в собственность, как это делается сейчас, а в безвозмездное пользование на срок до 6 лет.

«По истечении пяти лет при условии, что многодетная семья построит на этом участке жилой дом, участок предоставляется ей в собственность бесплатно, – говорится в пояснительной записке авторов законопроекта. Если земля не используется для индивидуального жилищного строительства – право безвозмездного пользования прекращается».

Свою инициативу курганские депутаты объяснили тем, что многодетные семьи очень редко строят дома на бесплатных землях. Часто территории пустуют, становятся заброшенными и фактически выводятся из оборота, становясь источником возникновения пожаров.

Стоит отметить, что ни один из законопроектов, внесенных думой Курганской области в Госдуму, не был одобрен. Федералы пока не увидели необходимости ни в запрете тратить детские пособия на алкоголь, ни в усилении защиты детей от негативной информации, ни в ужесточении контроля за средствами маткапитала.

Курган, Ольга Федорова

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