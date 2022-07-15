Правительство РФ отвергло предложение курганских депутатов отбирать землю у многодетных

Правительство РФ написало отрицательный отзыв на законопроект курганской областной думы, которая предлагала отбирать бесплатные земельные участки у многодетных семей, если они не построили на них жилой дом. Такой законопроект курганцы внесли в Госдуму в апреле этого года.

«Предлагаемые законопроектом изменения не обеспечивают достижение заявленной цели создания режима наибольшего благоприятствования для граждан, имеющих трех и более детей, и ставят их в неравное положение с другими гражданами данной категории, которые уже приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также с гражданами, которым земельные участки предоставляются в общем порядке. На основании изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», – говорится в отзыве, подписанным заместителем председателя правительства России Дмитрием Григоренко.

Напомним, курганская облдума предлагала выдавать бесплатную землю многодетным не сразу в собственность, как это делается сейчас, а в безвозмездное пользование на срок до 6 лет. «По истечении пяти лет при условии, что многодетная семья построит на этом участке жилой дом, участок предоставляется ей в собственность бесплатно, – говорилось в пояснительной записке авторов законопроекта. – Если земля не используется для индивидуального жилищного строительства – право безвозмездного пользования прекращается».

Свою инициативу курганские депутаты объяснили тем, что многодетные семьи очень редко строят дома на бесплатных землях. Часто территории пустуют, становятся заброшенными и фактически выводятся из оборота, становясь источником возникновения пожаров.

Стоит отметить, что ни один из законопроектов, внесенных думой Курганской области в Госдуму, не был одобрен. Федералы пока не увидели необходимости ни в запрете тратить детские пособия на алкоголь, ни в усилении защиты детей от негативной информации, ни в ужесточении контроля за средствами маткапитала.

Курган, Ольга Федорова

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