Губернатор Шумков усилил свое влияние

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поднялся на четыре позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. В сентябре 2022 года глава Зауралья занял 52 место. В августе он находился на 56 позиции.

Эксперты АПЭК не поясняют, за счет чего произошел скачок. Скорее всего, он связан с быстрой реакцией Вадима Шумкова на указ руководства страны о частичной мобилизации. Губернатор выделил средства из резервного фонда на питание и транспорт для мобилизованных земляков, распорядился обеспечить их необходимыми вещами (аптечками, ковриками, спальниками) и подписал постановление о внеочередном порядке оказания помощи семьям курганцев, призванных на военную службу по мобилизации.

Коллеги Шумкова по УрФО заняли следующие позиции в рейтинге:

Губернатор Тюменской области Александр Моор – 7 место.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов – 12 место.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер – 13 место.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – 19 место.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова – 40 место.

Курган, Ольга Федорова

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