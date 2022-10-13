Мост на Бурова-Петрова в Кургане будут ремонтировать тюменцы

Капитальным ремонтом моста через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова в Кургане займется ООО «Гарант». Эта тюменская компания была единственной, кто подал заявку на участие в торгах, объявленных мэрией города. Стоимость контракта – почти 123 млн рублей. Сроки работ – с 1 апреля по 1 декабря 2023 года.

Также «Гарант» занимается ремонтом Чеховского и Некрасовского мостов в Кургане. Подрядчиком по последнему объекту официально значится компания «Альфа-Строй», но этой компанией, как и «Гарантом», владеет один и тот же человек – Дмитрий Бабич.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»