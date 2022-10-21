Федеральные эксперты едут в Курган разбираться с косулями-зомби

В Курганскую область 23 октября приедет представитель Федерального центра охраны здоровья животных. Он будет расследовать причины падежа косуль в Далматовском районе. Животных постигла странная болезнь – косули бегают по кругу, падают, бьются головой о землю. Изо рта у них идет пена, а по всему телу выступают кровоподтеки.

Официально с сентября зафиксирована гибель 33 особей, еще более 10 заболевших животных были отстреляны охотниками. В последние дни новых случаев падежа косуль не зарегистрировано, сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Сотрудниками Россельхознадзора совместно с Управлением ветеринарии Курганской области были отобраны пробы биоматериала павших животных. Их отправили для исследования в Челябинский филиал ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и лабораторию Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных во Владимир для дополнительных исследований.

Кроме того, были отобраны пробы земли и растений для того, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами.

Предварительно стало известно, что возбудителей заразных болезней у павших животных не выявлено.

Курган, Ольга Федорова

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