Новые экспертизы проведут из-за массовой гибели косуль в Зауралье

Повторные экспертизы проведут из-за массового падежа косуль в охотхозяйстве Курганской области. Проведённые экспертизы причину смерти животных не установили, но прокуратура настаивает на том, что её необходимо определить в любом случае. Об этом сообщает надзорная инстанция 2 ноября 2022 года.

О ЧП стало известно в сентябре 2022 года: в Уксянском хозяйстве Далматовского района обнаружено около 50 погибших косуль. На видео, которые сняли и выложили в Сеть очевидцы, животные ведут себя странно – бегают кругами.

«Осуществлены выезды на территорию охотугодьев, осмотрены места, где обнаружены павшие особи косули сибирской, получены биологические образцы (части тела и внутренние органы животного), почвы и грунта, воды и растений в местах ареала обитания сибирской косули и прилегающих к ним территориях, в том числе, в местах падежа животных, также проводятся опросы специалистов», – рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что лаборатории в Екатеринбурге, Челябинске и Владимире не смогли установить причину гибели животных.

«Произведён дополнительный отбор проб, который будет исследован экспертами», – уточняют в надзорном ведомстве.

Ранее в Россельхознадзоре озвучивали свою версию причин гибели косуль: в биологическом материале отдельных животных выявлено наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллезы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы и др.) могло привести к заболеванию диких косуль».

Курган, Наталья Ефремова

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