Курганские косули превратились в зомби из-за стресса

Косули в Далматовском районе Курганской области взбесились из-за стресса. Такой вывод можно сделать из сообщения Россельхзнадзора.

«В биологическом материале отдельных животных выявлено наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллезы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы и др.) могло привести к заболеванию диких косуль», – заявили в ведомстве. Там уверены, что опасности для людей нет.

Симптомы при клостридиозе и пастереллезе включают в себя кровоподтеки, слюнотечение, раскоординация движений, судороги. Почему косули-зомби ходили по кругу – неясно. В Россельхознадзоре отметили, что продолжат комплексные исследования биоматериалов, отобранных у курганских животных.

Курган, Ольга Федорова

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