В Далматовском районе жители снова обнаружли дезориентированных больных косуль

В Далматовском районе местные жители снова засняли на видео косулю, которая ходит кругами. В комментариях подписчики предположили, что животное страдает тем же заболеванием, от которого ранее погибли 50 животных в Уксянском охотхозяйстве. Несколько дней назад в прокуратуре области сообщили, что специалисты до их пор не могут определить болезнь, от которой пали косули.

Свежее видео с косулей опубликовано в группе «Типичный Катайск». Автор написал, что животное, скорее всего, потеряло зрение. «Полежит минут 10 и снова ходит кругами и орёт», – написал Владислав Тройнин. Он указал точное место съёмок – возле села Уксянское.

Ранее местные жители также снимали на видео косуль, которые бегали кругами.

В федеральном Россельхознадзоре давали очень невнятный комментарий о причинах странного поведения и гибели животных «в биологическом материале отдельных животных выявлено наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллезы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы и др.) могло привести к заболеванию диких косуль».

Больных животных с похожей клинической картиной обнаружили и в соседней Свердловской области – в окрестностях Богдановича.

Далматово, Наталья Ефремова

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