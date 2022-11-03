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Четверг, 3 ноября 2022, 14:13 мск

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Зомби-косули появились в Свердловской области

Фото: pixabay

В Свердловской области появились зомби-косули, которых ранее заметили в Кургане. Животные едва могут передвигаться, они дезориентированы, у них течет кровь из глаз. Как рассказали в администрации Боглановича, с начала осени на территории городского округа обнаружили 32 больных или уже погибших косули только на общедоступных охотничьих угодьях. По этом поводу была созвана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС.

«В биологическом материале животных выявлено наличие спорообразущих микроорганизмов, вызывающих клостридиозы животных, что в совокупности со стресс-факторами (резкие перепады температур, ограниченное количество источников воды и др.) могло привести к заболеванию диких косуль. При этом случаев заболевания других животных, в том числе домашних, не было зарегистрировано», – сообщили в администрации со ссылкой на данные Богдановичской ветстанции.

Всех погибших зомби-косуль утилизировали, однако за ситуацией на территории установлен контроль со стороны Россельхознадзора, госветслужбы, местного Госхотнадзора. В округе ждут решений областных властей. Там рассчитывают на «проведение ограничительных мероприятий».

Екатеринбург, Елена Сычева

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