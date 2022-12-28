В Кургане женщина не может записать грудного ребенка к врачу

Жительница Кургана несколько недель не может записать грудного ребенка на прием к окулисту. Об этом она написала в группе «Черный список. Курган» во ВКонтакте.

«Уже которую неделю нет талонов, врач не открыл запись, нет записи, нет талонов, врач в военкомате, звоните завтра и т.д.

Каждый день в 8 утра звонишь, чтобы послушать «don't worry be happy» а затем снова «нет записи» и так по кругу. […] Хоть палатку с вечера у регистратуры разбивай, – пишет Катерина Пушкина. – Я готова записаться на приём хоть через 2 месяца, только если бы была определённость. Точная дата и время приема. А то каждое утро гадаю на ромашке – что скажут: запись врач не открыл или уже талонов нет? К лору вообще собирают списки через участкового педиатра и говорят месяца 2-3, не ждите ближе».

Под постом больше 130 комментариев, люди сообщают, что сталкиваются с аналогичной проблемой – месяцами не могут получить талоны к специалистам.

«Вам что-то приукрасили. Лор обычно не менее 6 месяцев. Гастроэнтеролог от 6 до... Мы как-то больше года ждали) с окулистом вам просто не повезло (сейчас они регулярно в военкомате). Если что-то срочное можно попасть только в платную и то не факт», – поделилась опытом Светлана Белоусова.

Напомним, жители Курганской области по полгода не могут попасть на прием к специалистам. В регионе крайне остро стоит проблема дефицита врачей. Летом жители областного центра вставали в очередь в 4 утра, чтобы получить талон, а жители Шадринска, который остался без хирурга-стоматолога, были вынуждены ездить в Курган.

Курган, Ольга Федорова

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