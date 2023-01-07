Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на курганских чиновников

Следственный комитет России занялся очередной жалобой на нарушение жилищных прав из Курганской области.

Как сообщили в ведомстве, многодетная семья с ребенком инвалидом проживает в двухкомнатной квартире в Зауралье. Пять лет назад мать подала документы на расширение жилплощади, но в местной администрации ей предложили поселиться в удаленном месте, а затем сообщили, что списки лиц на улучшение жилищных условий еще не сформированы. Вопрос об улучшении жилищных условий до сих пор не решен.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко представить доклад о результатах процессуальной проверки и при наличии оснований возбудить уголовное дело. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – заявили в СКР.

Напомним, в конце декабря 2022 года Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту нарушения прав жителей аварийного дома в Кургане. А также поручил создать специальную группу для расследования халатности курганских чиновников, которые занимаются переселением граждан из аварийного жилья.

Курган, Ольга Федорова

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