Жительница Кургана написала песню про транспортную реформу (ВИДЕО)

Жительница Кургана Анжелла Кривоногова написала песню про транспортную реформу и сделала видеоклип. Он размещено на странице в ВКонтакте у автора и уже разошелся по различным пабликам.

«На остановке холодно стоять. Не месяц май-май. Не месяц май. Чет-чет нет автобуса моего. Не тупи, он появится за тем углом. А если не придет, че ночевать что ли? Не парься, тогда пешком пойдем по полю. А пока, вон, пойдем почитаем: кто хату сдает. Кто волосы принимает», – поет Анжелла.

Напомним, с 3 января 2023 года в Кургане стартовала транспортная реформа – перевозчики перешли на регулируемый тариф, начали действовать новые маршруты, а некоторые старые пропали (схему разрабатывал РОСДОРНИИ). Жители Кургана остались крайне недовольны изменениями – ежедневно люди пишут жалобы во все инстанции и оставляют сотни гневных комментариев в социальных сетях. По словам горожан, транспорт приходится ждать по полтора часа, при этом доехать до пункта назначения на нем удается не всегда. Либо автобус идет не по маршруту, либо приходит настолько переполненным, что в него невозможно войти. Люди пишут, что пассажирам приходится буквально «стоять на головах друг у друга». Некоторые теряют сознание от духоты.

Курган, Ольга Федорова

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