В Кургане объединяют детскую стоматологию с поликлиникой

В Кургане детская стоматологическая поликлиника войдет в состав Курганской детской поликлиники. Как сообщили в региональном депздраве, это делается для «повышения доступности и качества оказания стоматологической помощи маленьким курганцам».

«Принято решение объединить кадровые и материальные ресурсы Курганской детской стоматологической поликлиники и Курганской детской поликлиники. Стоматологическая поликлиника станет филиалом», – заявили в департаменте здравоохранения.



В здании детской поликлиники, которое построили в Заозерном, откроют три стоматологических кабинета, – уточнил главврач Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер. Также прием детей продолжат вести по привычному адресу по ул. Карельцева 111/1.



«Особо подчеркну – при объединении медицинский персонал сокращать не планируются, – пообещал Вебер. – Экономию, которая сложится за счет централизации закупок, административной составляющей, направим на улучшение условий труда и зарплаты медицинских работников».

Напомним, 9 декабря 2022 года курганские чиновники объявили о завершении реорганизации районных больниц. Больницы укрупнили, объединив по 2-3-4 медучреждения в одно юрлицо. Глава депздрава Алексей Сигидаев заявлял, что оптимизация позволит оказывать пациентам более качественную медпомощь и сделает ее доступной. Однако жители, наоборот, стали больше жаловаться на невозможность попасть на прием к специалистам и качество лечения.

Курган, Ольга Федорова

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