Рабочие заводов Кургана не могут добраться на работу из-за транспортной реформы (ФОТО)

Сотрудники сразу нескольких крупных заводов Курганской области заявили, что из-за транспортной реформы опаздывают по утрам на работу. Обращение в общественную приемную партии «Коммунисты России» написали работники АО «НПО «Курганприбор» (оборонное предприятие), ЗАО «Курганстальмост», «Курганского автобусного завода» и ОАО «Курганский завод дорожных машин».

Люди просят принять меры для надлежащего обеспечения рабочих общественным транспортом.

«Автобусы № 301 (51), 17 (71), 319, 2, 307 отсутствуют на остановке по расписанию, происходит их длительное ожидание, в связи с этим невозможно доехать утром до места работы, а вечером домой. Автобусы переполнены, нет возможности всем войти, людям приходится ждать следующий автобус, а ожидание может затянуться более чем на 40 минут по всем маршрутам», – пишут рабочие в обращении и приводят конкретные примеры по каждому маршруту.

Как сообщает депутат городской думы Кургана, член компартии Яков Сидоров, факты, изложенные в письме, нашли свое подтверждение.

«В целях защиты конституционных прав граждан Коммунистами России подготовлены и направлены соответствующие обращения в прокуратуру РФ, в Следственный комитет РФ, президенту РФ. Кроме того, рассматривается вопрос о проведении публичного мероприятия в Кургане, против «бездумной» транспортной реформы», – написал Сидоров на своей странице в ВКонтакте и пригласил жителей Зауралья объединить усилия по защите своих конституционных прав.

Транспортная реформа в областном центре стартовала 3 января 2023 года. Жители остались крайне недовольны изменениями. Транспорт приходится ждать на морозе по полтора часа, автобусы приезжают переполненными, некоторые пассажиры теряют сознание от духоты. Люди пишут жалобы в различные инстанции, ежедневно оставляют сотни гневных комментариев в соцсетях, сочиняют про реформу песни, снимают про нее клипы, просят помощи у главы СКР Бастрыкина, но ситуация в лучшую сторону не меняется.

Курган, Ольга Федорова

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