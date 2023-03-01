В Зауралье создали специальные чаты для жалоб на медучреждения

Власти Курганской области в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль» создали два чата, в которых жители региона могут задать вопросы медикам. Таким образом, считают в курганском правительстве, люди смогут влиять на результативность оказания медицинских услуг.

««ЗдравКонтроль» – это новый прямой канал коммуникации с медицинскими организациями. Воспользоваться им можно уже с 1 марта на платформе «Телеграм», – сообщает департамент здравоохранения Курганской области. – Для этого созданы два медицинских чата: «Курганская область. Здоровье» (в него подключены все медучреждения региона, кроме тех, что территориально находятся в Кургане) и «Курган. Здоровье» (здесь на обращения граждан будут отвечать медучреждения областного центра).

В депздраве добавили, что написать обращение или задать вопрос можно с 08:00 до 20:00 часов, с понедельника по субботу. Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря обращениям в медчаты, касаются записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, нарушения этики и деонтологии, навязывания платных услуг, наличия направлений на консультации и обследования, а также любые справочные вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи.

Представители медицинских организаций должны ответить на обращения в течение двух часов.

Напомним, 9 декабря 2022 года курганские чиновники объявили о завершении реорганизации районных больниц. Больницы укрупнили, объединив по 2-3-4 медучреждения в одно юрлицо. Глава депздрава Алексей Сигидаев заявлял, что оптимизация позволит оказывать пациентам более качественную медпомощь и сделает ее доступной. Однако жители, наоборот, стали больше жаловаться на невозможность попасть на прием к специалистам и качество лечения.

Курган, Ольга Федорова

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