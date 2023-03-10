Суд изменил приговор экс-главе федерации футбола Курганской области

Курганский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело сбежавшего за границу экс-главы федерации футбола Евгения Рассказова и увеличил размер штрафа.

В декабре 2022 года Рассказов был признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Городской суд Кургана приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тыс. рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда изменила приговор и назначила за каждое из четырех преступлений наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

«Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Рассказову Е.А. наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. В остальном приговор оставлен без изменения, апелляционное представление – без удовлетворения», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

В конце января 2023 года суд объявил в розыск и заочно арестовал Евгения Рассказова после того как он несколько раз не явился на рассмотрение еще одного уголовного дела, по которому проходит обвиняемым вместе с экс-главой департамента информационной и внутренней политики региона Александром Тетериным. Выяснилось, что в начале декабря Рассказов выехал с территории России и обратно не возвращался.

Напомним, Тетерина и Рассказова судят по обвинению в мошенничестве при получении средств из бюджета Курганской области на поездку сборной на соревнования по пляжному футболу. Очередное заседание по делу состоится 14 марта. Прокуратура требует назначить бывшему пиарщику губернатора Вадима Шумкова наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Курган, Ольга Федорова

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