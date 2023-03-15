В Кургане вынесут приговор бывшему пиарщику губернатора Шумкова

В пятницу, 17 марта, суд Кургана вынесет приговор бывшему главе департамента информационной и внутренней политике правительства Курганской области Александру Тетерину, которого обвиняют в мошенничестве.

Прокуратура считает вину Тетерина доказанной и просит суд назначить подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также наложить арест на его имущество и счета. Сам же бывший чиновник в последнем слове, с которым он выступил накануне, вину не признал.

По словам Тетерина, он ездил в Самару в 2017 году с футбольной командой области и деньги на поездку ему давал бывший глава Федерации футбола Зауралья Евгений Рассказов. «Он говорил, что это его личные средства, которые потом ему компенсирует Центр проведения спортивных мероприятий […] в ходе следствия выяснилось, что Рассказов ввел меня в заблуждение – это мероприятие было профинансировано из Российского футбольного союза […] Рассказов сказал, что сам подготовит отчет в ЦПСМ. Он дал мне чистый бланк ведомости и попросил вести туда паспортные данные всех членов команды Курганской области. Я это сделал и отдал Рассказову. А уже на следствии увидел, что там уже не моим почерком внесены остальные данные», – цитирует подсудимого УралПолит.Ru.

Напомним, бывший пиарщик губернатора Вадима Шумкова обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным прокурора, деньги на участие в соревнованиях поступили со счета ООО «РФС» по договору пожертвования, однако Тетерин и Рассказов решили незаконно возместить расходы на эту же поездку в ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий», чем причинили ущерб бюджету области в размере почти 450 тыс. рублей.

При этом, по версии Рассказова, который скрывается от суда за границей и объявлен в федеральный розыск, Тетерин прекрасно осознавал, что делает.

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