В Кургане закончился суд между КГУ и бывшим подрядчиком бассейна

Бывший подрядчик строительства бассейна для Курганского госуниверситета отказался от претензий к заказчику, который расторг контракт и передал объект компании «Курганстальмост». Арбитражный суд Курганской области вынес определение о прекращении дела. Основание – отказ ООО «Стройиндустрия» от иска.

Напомним, в конце 2021 года КГУ заключил контракт со «Стройиндустрией» на строительство бассейна для университета. Но в мае 2022 года в одностороннем порядке разорвал его из-за того, что за несколько месяцев подрядчик не приступал к возведению объекта. Компания обратилась в суд, чтобы оспорить разрыв контракта и включение в реестр недобросовестных поставщиков.

В процессе суда сменилось несколько судей, один из которых мог быть заинтересованным лицом. Как компания «Стройиндустрия» объясняла в суде задержку начала строительства бассейна – неизвестно.

Курган, Ольга Федорова

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